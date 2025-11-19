自己想選新北還扯蘇巧慧！他見黃國昌「1心機」狠酸：一點GUTS都沒有

政治中心／李紹宏報導

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今（19）日舉行鄭黃會會談，雙方很有儀式感，互送珍貴禮物；黃國昌還爆料「民進黨立委蘇巧慧透過管道鼓勵他參選」，但被蘇巧慧狠狠打臉。對此，政治工作者周軒狠酸，黃國昌身為第二大在野黨的黨主席，是否參選還要找一堆理由牽拖，「光憑這一點就知道黃國昌這個人一點GUTS都沒有，還想跟人家選新北，洗洗睡吧」！

藍白合「鄭黃會」，民眾黨主席黃國昌語出驚人，稱民進黨立委蘇巧慧曾透過管道鼓勵他參選，反遭蘇巧慧狠狠打臉。（圖／資料照）

黃國昌「鄭黃會」談市長大選 嗆民進黨見縫插針！遭打臉

政治工作者周軒認為，黃國昌跟鄭麗文下午會面的重點只有一個，「蘇巧慧委員透過好多管道來跟我說，叫我新北市長一定要選到底，但如果最後主角不是我，我一定不會拖別人後腿，還會最用力輔選。」

當時黃國昌在會中表示，談到2026新北市長大選，坦言民眾黨渴望地方執政，也希望自己是「更好的選擇」。但他強調，自己是個大局為重的人，當出現更高目標或更好的人選時，他願意支持。同時指出，民進黨喜歡「見縫插針」，並表示對蘇巧慧的動機「心裡不明白嗎？」

黃國昌爆料攏係假！蘇巧慧澄清：從未鼓勵他選到底

不過這說法蘇巧慧可不買單，狠狠打臉黃國昌，強調她「向來就是做好準備來面對一對一的選戰，從未透過任何管道希望誰能選到底」。此外，周軒也開酸，第二大在野黨的黨主席，要選不選還要找理由牽拖對手，光憑這一點就知道黃國昌這個人一點GUTS都沒有，還想跟人家選新北，洗洗睡吧。笑說，「啊我不是很確定李四川或是劉和然會希望黃國昌『用力輔選』啦」。

民進黨立委蘇巧慧確定代表民進黨出戰2026新北市長。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

看到黃國昌的驚人言論，網友也表示，「只剩不斷強調自己還有搗蛋的能力（？）」、「他又有輔選的know how了嗎」、「巧慧：ㄟ不是，你們會面你們，乾我甚麼事？」、「才剛宣布參選新北市長不到一個月，就説自己要避免拖後腿？」、「連自己選舉也要賴給民進黨啊」。

