自己拿麥開講！黃國昌返台「零媒體」 詹凌瑀酸爆：一個人的記者會

即時中心／綜合報導

民眾黨主席黃國昌結束訪美行程返台，昨（14）日抵達桃園機場時，現場未見媒體堵訪，與過往場面形成強烈對比。黃國昌僅在黨工陪同下，自行手持麥克風發表談話，畫面曝光後引發討論。對此，媒體人詹凌瑀今（15）日在臉書嘲諷此舉宛如《一個人的記者會》，形容從昔日「戰神回國」到如今自辦訪問，落差巨大，更酸黃國昌成為集編導演、演員於一身的「全能型網紅」。

民眾黨主席黃國昌昨日結束訪美行程返台，抵達桃園機場時，過往常見的大批媒體堵訪畫面卻未再出現，現場不見任何記者身影。黃國昌僅在黨工陪同下，自行手持麥克風發表談話。

對此，媒體人詹凌瑀今日在臉書發文嘲諷，形容這一幕是黃國昌的最新力作《一個人的記者會》。她直言，過去「戰神回國」時媒體爭相堵訪，如今卻只剩黨工站在一旁充當背景。詹凌瑀更笑稱，看著影片不禁「流下兩行笑出來的眼淚」，直指這是「只要我不尷尬，尷尬的就是別人」的經典示範。

接著，詹凌瑀酸，沒有記者提問沒關係，自己拿麥克風就好；沒有鎂光燈也無妨，有黨工排排站撐場面；即使沒有人發問，仍能對著空氣痛批民進黨。她更嘲諷，黃國昌如今彷彿一人包辦編劇、導演、演員與場務，成了「全能型網紅」。

最後，詹凌瑀反問，這是否就是所謂的「新政治」？如此高度自我陶醉的畫面，讓人不禁想問一句「老師，你不累嗎？」。





