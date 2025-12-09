自己煮腰圍反增5公分！ 營養師揭關鍵：食材、烹調方式都影響

自己煮三餐，通常能夠省錢又健康，不過如果烹調方式有誤，或者食材買錯，可能會越吃越胖。近日營養師方慈聲在節目分享，有位30幾歲的上班族，想透過自己煮來維持健康，沒想到半年後，腰圍卻增加5公分，只好來詢問營養師對策。

方慈聲在節目《醫師好辣》分享，之前有位30多歲的上班族表示，他們家族有遺傳性高血壓，為了保持血壓穩定，該男子開始自己煮飯，沒想到過了半年，身體沒有變更健康，腰圍反而增加5公分，褲子還變緊了，讓這位上班族很疑惑，「我明明就已經自己煮，已經比較健康了」。

當時方慈聲詢問他煮的內容，該男表示自己下班回家，因為沒有時間洗菜、備料，所以都直接買冷凍、已經調理好的炒飯，像是蝦仁炒飯、鮭魚炒飯，或是買冷凍的火鍋湯底，把蔬菜放進去一起煮，但整體調味仍偏重。方慈聲又詢問「蛋白質吃什麼？」對方回答吃冷凍魚排，有時候也吃醬燒豬肋排、蜜汁雞腿排等等。

聽完該上班族自己煮的菜單後，方慈聲表示，這些調味很重，雖然加了冷凍蔬菜，但不論是主食還是蛋白質的口味都太重了。她指出，光是中午的便當，鈉含量就將近2000毫克（衛生福利部建議，每日鈉總攝取量不宜超過2400毫克），因此她建議，如果要在家自己煮，至少要買原型食物來烹飪，而且調味很重要，否則自己煮不一定比較健康。

