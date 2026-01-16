自己玩死自己？他列墾丁觀光崩盤「3大死穴」 眾人點頭：寧願去日本

生活中心／王文承報導

近年國旅價格不斷攀升，導致不少台灣民眾寧願出國旅遊，也不願在國內消費，其中昔日國旅聖地「墾丁」更出現觀光人潮雪崩式下滑，讓當地業者苦不堪言。對此，一名男子直言，每次看到新聞報導墾丁沒人、業者很慘的消息，都忍不住翻白眼，認為墾丁的問題並非出國潮，而是「自己搞死自己」，貼文曝光後，引發網友熱議。

他列墾丁觀光崩盤3原因 眾人點頭



一名男網友在網路論壇《Dcard》發文表示，每當看到墾丁觀光蕭條的新聞就覺得相當無奈。他直言，墾丁的問題從來不在於大家愛出國，而是長年累積的結構性問題。以交通為例，從北到南一路測速照相，一支接一支，速限低得像在「開牛車」，明明路直又好開，卻處處設陷阱，讓人開車的心情宛如「不是來度假，而是來捐錢給國庫」。他也直言，一張罰單就足以毀掉整趟行程，誰還會想再訪。

廣告 廣告

住宿價格同樣令人卻步，原PO指出，動輒一晚6000、8000元，甚至破萬元，但房間老舊、設備過時，服務品質卻相當普通。相較之下，同樣的預算在日本能住到全新的飯店，在越南甚至能入住五星級飯店，服務態度也明顯更好。

飲食方面也問題重重，夜市與店家亂喊價、未清楚標價的情況屢見不鮮，普通滷味動輒200元起跳，讓旅客感覺被當成「盤子」。原PO直言，只要被坑一次，很可能就成為「一輩子拒絕往來戶」。他也批評，政府面對問題選擇裝死，反而怪年輕人不愛國旅、出國比較便宜，但真正的關鍵在於測速制度不檢討、商家管理鬆散、價格缺乏監督。

原PO認為，墾丁的冷清不是輸給國外，而是輸給「貪、懶、不檢討」。若想改善現況，其實方向很明確，包括移除爭議性的測速照相點、餐廳強制標價、杜絕亂喊價行為，並讓飯店價格回歸合理水準。否則繼續抱怨沒人來，只能怪自己，因為「不是台灣人不愛國旅，是你們把國旅玩死」。

貼文曝光後，引起大量網友共鳴，「墾丁最重要的其實是交通問題，這麼多年了火車還不連過去，光想到要開這麼久的車就直接放棄」、「高鐵直達墾丁才是正解」、「從北部或中部開車下來就要好幾個小時，真的很消耗旅遊興致」、「你講的是大實話，一堆測速照相真的讓人覺得在浪費時間」。

還有不少人吐槽當地物價過於浮誇，「2024年去墾丁老街買一盒臭豆腐，五小塊要80元，還拉肚子一整天」、「墾丁真的把旅客當盤子敲」、「晚上幾乎只能逛夜市，價格卻比其他地方還高」、「以前賣風景，現在賣盤子」。

不過，也有網友提出不同看法，「我常去墾丁卻從來沒收到過罰單，這到底是誰的問題」、「日本地大人多，加上退稅與低利率，商家成本本來就比較低，台灣開店成本與人力都很高」、「我都搭大眾運輸，沒有測速困擾，住的民宿也不貴又乾淨，墾丁大街也不是每一間都很盤」、「這幾年飆車族少了很多，整體道路安全提升，暑假親子飯店其實還是爆滿」。

更多三立新聞網報導

毛骨悚然！妹子租屋處出現「神祕牙套」嚇瘋報警 眾人揭1細節：查編號

別只顧吃喝玩樂！他曝赴日「1特別行程」CP值超高 價格驚呆眾人

天冷加班必備！好市多「1款神級粥」遭瘋搶 會員大讚：囤一箱放公司

曾是警界高層！退休棄安穩生活做「這1職業」 背後原因暖哭眾人

