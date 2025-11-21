自己當頭家／斜槓當老闆 女星自立門戶旗下都大咖

張鈞甯除了經營自己的演藝事業，斜槓成為經紀公司老闆。（翻攝自張鈞甯臉書）

將與老公邱澤在本週五（28日）舉辦婚宴的許瑋甯，除了籌備婚事、照顧3個月大的寶貝兒子，同時間要排練並宣傳舞台劇，忙得不可開交，如今傳出她自組公司，邀來曾是蕭敬騰團隊的夥伴來掌管經紀事務，其實圈內女強人不只她一位，包括張鈞甯、 楊冪及周迅，都在職場上獨當一面。

張鈞甯除了經營自己的演藝事業，更斜槓成為經紀公司老闆，她親自帶領新人，為他們演藝事業鋪路，中央大學產經研究所畢業的她，論文正是研究演藝人員經紀管理法制，旗下女星如詹子萱目前是公司最亮眼新星。

大陸女星楊冪曾親手成立經紀公司「嘉行傳媒」，旗下培養出迪麗熱巴等多位知名藝人，後來又與母親自立門戶新公司「天伊娛樂」，傳出林更新是她旗下藝人之一。

大陸女星楊冪事業心強，自立門戶當老闆。（翻攝自楊冪微博）

周迅和好友陳坤因2000年合作《像霧像雨又像風》結識，此後合作多部作品，友情深厚，更在2018年1月籌組經紀公司「東申未來」，第一砲是資深戲骨倪大紅，目前好友舒淇也是旗下大將。

周迅自己當老闆，好友舒淇是旗下大將。（翻攝自周迅微博）

