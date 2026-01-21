「自己的大便自己收」惹議 楊瓊瓔：中市府提出的是務實解方

土方之亂延燒，國土署官員日前於藍委楊瓊瓔主持的會議中稱「自己的大便自己收」引發爭議。楊瓊瓔（中間紅衣）21日表示，這樣的說法不僅無助解決問題，也傷害基層公務員與地方政府的士氣，強調台中願意承擔責任，但前提是中央要給地方「做得到的制度」。圖為楊瓊瓔19日主持台中地區辦理加速營建剩餘土石方去化協調會。（温予菱攝）

土方之亂爭議延燒，國土署官員日前於藍委楊瓊瓔主持的會議中稱「自己的大便自己收」，引起各界討論。楊瓊瓔21日表示，這樣的說法不僅無助解決問題，也傷害基層公務員與地方政府的士氣，坦言地方政府並非不負責任，而是中央政策上路過於倉促，配套卻明顯不足，最後把所有壓力都丟回地方承擔，這對地方政府與產業都極不公平。

楊瓊瓔說明，台中市一年營建出土量約658萬立方公尺，其中仍有超過200萬立方公尺必須進入合法土資場處理，但目前中央核定、允許使用的暫置填方量能，僅有20萬立方公尺，等同9成土方無處可去，卻又禁止跨縣市調度，這在實務上根本不可行。

楊瓊瓔說，台中市長盧秀燕與市府團隊並非沒有努力，不論是盤點公有土地、與港務公司協調、協助業者工地對工地調度，地方能做的都已經在做，但制度面的瓶頸在中央，地方再努力也無法憑空生出量能。

對於國土署官員以不恰當比喻形容地方問題，楊瓊瓔直言，這樣的說法不僅無助解決問題，也傷害基層公務員與地方政府的士氣，強調中央如果真的重視公共建設與民生發展，就應該「苦民所苦」，而不是一句話就把責任推回地方。

楊瓊瓔表示，台中市都發局提出成立跨縣市整合平台、土方調度機制，正是希望在合法、透明、可監管的前提下，讓工程能夠繼續推動，這不是推卸責任，而是務實解方，中央若完全拒絕跨區整合，卻又無法提供足夠量能，只會讓所有民間相關建設全面卡關。

楊瓊瓔也呼籲，中央政府應立即檢討現行制度是否需要延後實施、分階段上路，並補齊港區動線、空污管制、運輸規範等實務配套，否則最終受害的不是地方政府，而是所有等待建設的市民。

她也強調，台中願意承擔責任，但前提是中央要給地方「做得到的制度」，制度若脫離現實，再多協調都是空談，中央與地方應該是夥伴關係，而不是彼此指責，台灣是民主國家，當人民面臨困境時，中央政府所推動的政策，應同步規畫完善的配套措施，才能真正解決問題，既然相關政策由中央制定，國土署官員會中聽取地方政府的意見，將彙整相關建議帶回行政院研議，後續靜待行政院給一個明確的方向來執行。

