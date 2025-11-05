自己的小時光1／六月看李易 結婚後浪漫度都變了

六月的生活過得規律，幾點起床、幾點送小孩上學，哪幾天要打球。但這樣的日子過久了，她也開始會提醒李易該有一些浪漫的小動作。

雖然今年已經從師大EMBA畢業了，但其實六月還是有參加校友會，又是社團的卸任社長，許多活動仍要出席。六月說，她習慣每天早上5點半醒過來，老公李易與一對兒女都還在睡，那一個小時自己的時光，她很珍惜。

「我確定不會有人起床，我可以好好滑手機。」 六月講話不疾不徐，在日常的更迭與細瑣之中，大熱大躁都熄滅了，光是與自己獨處的小時光，就很珍貴。

今年六月拿到台師大GF EMBA（國際時尚高階管理碩士在職專班）學位，畢業典禮上，她也感謝老公李易的支持。（翻攝自六月Threads）

李易小六月7歲，兩人結婚14年，有一子一女。生活與愛情都成為每天日常，有時六月覺得李易是她的第3個小孩。這樣還能保有浪漫嗎？六月想了一下：「現在啊，還是有浪漫的某一些部分。但我覺得那個已經實現於日常生活當中，像他知道我喜歡Miffy，今天就買了一顆抱枕給我，然後我就覺得還滿浪漫的。」算是驚喜嗎？「當然是需要被提醒，哈哈哈哈。」

六月說，兩人剛在一起時，李易非常浪漫，但她很不浪漫。然而，當現在的六月想要追求浪漫時，「他會覺得，老夫老妻實際一點比較好⋯」的確有感受到差別。六月笑說，以前她想要的，李易的個性是會想盡辦法把所有東西都買來。「現在不一樣囉，我丟這個東西給他，說我喜歡這個，他會回，哪裡可以買？」「我就覺得，『嗯⋯』」

至少給了連結，男人還會去買，對此，女人也沒有真的不滿意。「我昨天看到一個影片說，男生在追妳的時候火力全開，追到了就變成ChatGPT，妳要下指令。如果妳沒有給他指令，他就不會做。」有些事，李易還是會主動的，像李易會把餐廳地址發給六月，說可以去吃吃看。「重點是，因為那是我喜歡的餐酒館，所以他會發這個給我。」

去年，六月與滑雪教練傳出曖昧，而六月與李易過去也各自曾動念離婚。但在風波後，六月更意識到家庭對她有多重要。「我在意家庭。但可能我們兩個人對於家庭的需求不太一樣，我會覺得，很多事應該以家庭為第一。這幾年，我不太能接受的就是，他可能把朋友排第一 ，他們自己出去就可以很放鬆 ，不用聽老婆在那邊叨叨念念，然後小孩就不會煩。」

六月家裡有4、5台吸塵器，朋友想拍家用品都會先請教她。六月很重視家中的整潔，承認自己關於打掃的毛真的很多，「易哥（李易）不能了解，為什麼我吸完地之後，用黏黏棒黏完、酒精擦也擦過，還要再用乾抹布再擦一次地板，每2個小時都做這一件事，他不能理解。」 但每一次，只要六月出外景回來，李易就知道差別有多大。

但李易是該想想，家裡有人甘願打掃，不管如何，伴侶都該感恩了。六月直說：「是不是！」度過了危機，六月坦言，現在兩人還是在磨合的階段，但她與李易都有在調整：「但是有好很多啦。」「而且李易很有行動力，我們家垃圾不過夜的。而且廚房他也清理得很乾淨。」

六月

本名蔡君茹，1976年3月17日生。1998年，以電影《果醬》獲台北電影節年度最佳新人獎。2001年，以《逆女》獲得金鐘獎單元劇最佳女主角獎。2012年，以電視劇《愛回來》入圍金鐘獎戲劇節目最佳女主角獎。2011年與同為藝人的李易結婚，2024年底差點鬧婚變，現仍不忘放閃。六月於2025年6月拿到師大「國際時尚高階管理碩士在職專班」碩士學位。

化妝：Lee hsiao wen、Kristy（助理）／頭髮：R孟（ LI MENG-CHIEH）／造型：葉又慈／服裝提供：丹寧長洋裝／ZIMMERMANN( CLUB 21 Taiwan )；羽毛墜飾長版西裝、高領衣、短褲 SHIATZY CHEN／飾品提供：SWAROVSKI

