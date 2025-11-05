自己的小時光2／讀碩班一直忙 兒女要老師把六月還給他們

六月坦言，與李易對家庭的概念並不太一樣，不過兩人仍持續在溝通、磨合之中。

前一陣子六月跟鄭人碩演了電影《無處安放》，裡面有她突破尺度的演出。「一開始我是推掉，因為尺度太大，我沒有演過這樣的戲。後來還是接了，因為我去小琉球玩的時候碰到鄭人碩，他就連續抓我喝3天的酒，回來我就跟經紀人說，接吧。」六月還是在家務繁忙當中，找到了自己的可能性。

愛情到婚姻，在追求與伴侶契合的過程中，它必然會損耗一些個人的主體性。而9歲與11歲的兒女，也是後來六月減少工作的主因。她認真說著：「我常說我如果沒有酒精的話，可能過不完一整天哦。」每早送完小孩回到家，做家務、準備便當、接小孩、準備晚餐。

六月自己還在讀碩班的時候，週一到週五，同學都約在晚上10點後線上開會，因為大家都要忙完小孩才有空。有2年的週末時間，六月得去上課沒辦法陪小孩，加上她身兼多職，有很多社團活動，「我畢業典禮時小孩來參加，他們跟我的老師說『可以把我媽媽還給我了嗎』？」

六月記得，剛入學時，她得去捷克出多天外景。除了拜託乾女兒幫忙帶小孩，更要算準6個小時的時差，幫小孩叫車、叫餐點，安排所有的事。她提到，2個小孩都是高需求寶寶，「每天早上起來都是無限輪迴『媽媽』『媽媽』，我不是寵小孩，但對於他們的需求，我覺得合理的，照單全收。所以小孩超黏，無比的黏，我女兒現在還是一樣，如果我能幫她洗澡，她就不會自己洗。」

李易與六月結婚14年，挺過去年差點婚變的風波，最近六月打球受傷腳腫，李易還說是很「圓滿的腳踝」。（翻攝自六月臉書）

「李易也會覺得很奇怪，為什麼我出國，一出去就好像丟掉一樣，因為我沒有習慣跟家裡報備。我現在如果出外景，會盡量不跟家裡報備，因為我的小孩太黏我了，一通電話，後面的情緒，我覺得沒有辦法一邊工作、一邊還要安撫他們的情緒。我每一次只要出去5天以上，我女兒前3天都會哭，好像哭到媽媽已經告別式了，『媽媽妳回來，我求求妳回來，妳現在就回來好不好⋯』都可以感覺到那種肝腸寸斷。」

「她是真的愛我，如果沒有工作的話，我覺得OK，但是如果在工作，真的沒有辦法那麼分心。」

