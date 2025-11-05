自己的小時光3／六月從小苦過什麼都會做 為了小孩演戲轉為客串

六月的碩士論文是以創效理論來研究藝人經營副業，「寫出來發現藝人除了有公眾影響力之外，絕大多數都該再加強做生意的專業知識。」

前一陣子六月跟鄭人碩演了電影《無處安放》，裡面有她突破尺度的演出。「一開始我是推掉，因為尺度太大，我沒有演過這樣的戲。後來還是接了，因為我去小琉球玩的時候碰到鄭人碩，他就連續抓我喝3天的酒，回來我就跟經紀人說，接吧。」也離家拍了十多天的戲。

因為李易過去忙著外景節目，小孩的主要照顧者是六月。李易外出工作時，每天都會找時間跟家人視訊通話，「我最害怕他在用餐的時間視訊，因為我要準備餐點，我要照顧他們，我有時候會覺得，你不要這個時間打來可以嗎？」 六月的父母在她小時候就分開，媽媽後來改嫁，她自己也住過不同親人家裡。也因而，六月渴望家庭，更希望家庭關係是安定穩固的。「不希望我的小孩面臨到我小時候的狀態，每個阿姨、每個舅舅、每個叔叔、每個姑姑全部都帶過我。」大概也是那種不確定感，讓六月總是積極回應小孩的需求。

六月近年作品以客串為主，她在《死了一個娛樂女記者之後》扮演媒體高層。（鏡文學提供）

曾以《逆女》拿下金鐘獎單元劇最佳女主角獎，也是台北電影獎最佳新演員首屆得獎者。六月現在演戲多以客串為主，她有回應自己對演戲的需求嗎？「永遠只有在公布金鐘獎跟金馬獎時，我心裡想說，這個獎跟我有關係又好像沒有關係，看到大家入圍或者是被肯定，我也覺得很羨慕，但我就是沒有作品⋯」 「我後來都以客串為主，因為小孩的關係，但我並不會覺得難過或後悔，因為我覺得小朋友的童年只有一次。」 以前拍八點檔或是在中國拍戲時，六月曾經一天工作近21個小時，她可以看完之後馬上把劇本背起來，說完她大笑：「演完之後就忘了。」年輕時為了掙錢，六月一直很努力打工，在酒吧調酒認識了陳昇，對方幫她寫了一首〈六月〉，六月也以這個名字進入演藝圈。「以前做好多事情，小時候沒錢沒辦法⋯現在出外景，每個人在做烤餅的時候，只有我一個人做OK，因為我以前賣Pizza，就是做服務業出來的。揉麻薏的時候，也是我揉得最好，因為我是鄉下出來的啊，我們在鄉下就是做很多事啊。」 那些她所經過的，也成為了現在的她。聽六月講著家務、自己的論文題目⋯那些自制與自律，或許都在每天早上5點半起床的獨處小時光時，找到了縫隙與出口。

