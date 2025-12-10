自己的政績自己誇！川普樂：10分鐘替美賺1.2兆台幣

美國總統川普再度展現「狂人作風」。（圖／美聯社）





美國總統川普再度展現「狂人作風」。他在最新專訪中誇耀自身政績，自評經濟表現不只拿下A，還要「五個加」。川普強調，關稅已替美國帶來龐大收益，甚至吹噓收購英特爾十分之一股權，讓美國「短短十分鐘就賺進一點二兆台幣」。

面對記者詢問如何替經濟評分，川普毫不猶豫給出A+，隨後又補上「A+++++」，大秀自信。這段訪談刊登於《政客》，內容幾乎成了川普的自我宣傳舞台。

川普宣稱，關稅為美國帶進十八兆美元，對比拜登政府四年內「一兆都沒有」，強調對等關稅是最正確的政策，並再次批評民主黨政府不懂得維護美國利益。

談到晶片產業時，川普指責前朝「不聰明」，導致美國失去百分之百的晶片主導權。他強調在英特爾需要政府協助時出手購入百分之十股權，聲稱美國「在十分鐘內賺進四百億美元」，再度讓國家偉大。

訪談中，川普話鋒又轉向外交議題，表示面對中國稀土與磁體議題，他只需要「打一通電話給習近平」就能解決問題。然而，川普日前宣布將讓輝達恢復對中出口H200晶片，中方卻保持低調回應，僅表示支持中美「合作互利」。

這項晶片放行在美國國內引起反彈。有民主黨議員質疑輝達執行長黃仁勳與川普「密室會談」後捐款，才換得出口解禁，擔憂恐讓中國在科技與軍事領域取得更多優勢。

《華爾街日報》則指出，這批晶片主要由台積電代工，出貨前必須先送往美國接受國安審查，並繳納25%關稅，被形容是「極為罕見」的安全程序。這也顯示，美國在押寶AI的同時，仍不放鬆對中國科技的管控。

