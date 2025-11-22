自己規劃畢業旅行 花蓮長橋國小學童當背包客

長橋國小提供師生合影

培養學生自主能力，花蓮縣立長橋國小將畢業旅行的主導權交給學生，由畢業班自行規劃，設計為期三天、囊括北臺灣多個景點的「背包客」式畢業旅行，為六年的小學生活畫下完美行跡。

學校結合教育部戶外教育計畫，將旅行規劃融入課程，先讓孩子們學習相關知識，再透過實地走讀大稻埕、觀察陽明山小油坑的火山地質及淡水紅樹林的豐富生態等，走出戶外，課本裡的知識變得立體而深刻。張彥益同學說，這是他第一次搭捷運，雖然人多時很擁擠，讓他很擔心會站不穩，但感覺很新鮮，也覺得捷運真的很方便。



這次旅程從火車、捷運、渡輪、單車到依靠雙腳的「11號公車」，孩子們如同真正的背包客，穿梭在北臺灣探索知識。校長許熒真說，透過這趟旅行，孩子們不僅培養了團隊精神，更從中認識了自我，踏出了探索世界的第一步，這趟旅程所帶來的，不僅是對國小生涯的美好回憶，更是讓孩子從心底肯定自己「能獨立完成事情」並擁有「解決問題」的能力。這才是學校想要送給孩子們的畢業禮物。