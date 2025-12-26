「自己選上司」 日本1公司離職率降至不到1%

近年來由於疫情、少子女化與高齡化，台灣面臨嚴重缺工問題。除了積極招募新人外，日本有公司為改善離職率，推出「上司選擇制度」，讓每位員工可以自行選擇要在哪位主管底下工作，結果離職率從11.3%下降至0.9%。不過，國內專家指出，這項制度是否適用於台灣職場，仍需視產業別而定，否則如果員工在公司內轉職，需重新適應全新的工作內容，對員工而言，反而會增加壓力。

推「上司選擇制」 列各主管優缺點、行事作風

日本北海道一間防震公司為解決員工離職問題，推出「上司選擇制度」。公司會先整理出每位主管的優缺點，例如行事作風、工作特長，甚至包括愛抱怨或不太理下屬的習慣，都會具體列出，之後再讓員工自由選擇要在哪位主管底下工作，新制度實施後，成功將離職率從11.3%下降至0.9%。

廣告 廣告

大多數民眾聽到此做法後都表示認同，畢竟不同主管之間風格差異很大，而員工又需朝夕相處，換一位主管，在某種程度上就像換到新的工作環境，也能提高員工留在公司的意願。

日本有公司推「上司選擇制度」離職率從11.3%下降至0.9%。圖／台視新聞製圖

台職場是否適用？ 國內專家：仍要看產業別

不過，人力銀行發言人莊雨潔指出，台灣企業大部分是不同部門、不同主管，對某些產業來說，像是偏業務性質的工作，這制度可能比較適合，但以餐飲業為例，如果內場與外場的主管不同，員工的工作內容就會完全不同。

無論是換上司，還是重新適應不同的工作內容，即便是社內轉職，每一種選擇都意味著要面臨全新的挑戰。

台北／魏于恬、張信智 責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

最低工資「連10漲」調升至29500元！ 2026勞工5大新制一次看

旅宿業開放移工「涵蓋4大範圍」 業者引進需替本國勞工加薪兩千

關稅+匯率戰衝擊 專家示警：缺工恐逆轉成「人力過剩」