自帶貓窩的跑車？浪貓「躺車蓋」睡超熟讓車主忍不住現身

國外一輛外型特殊的跑車意外成為社區裡的「人氣貓窩」，兩隻流浪貓大剌剌地躺在車頭凹槽中熟睡，原本毫不相干的汽車與貓窩，卻因造型設計巧妙地完美結合，讓不少人笑稱這根本是「買車附贈貓窩」，就連車主本人都始料未及。

這起趣事發生在國外的某處住宅小區內，有民眾發現停車場內的一輛汽車上躺著兩隻浪貓，且車子的引擎蓋上恰好形成兩個凹陷空間，大小與位置彷彿量身打造，讓貓咪可以穩穩地躺在裡頭休息，彼此互不打擾。

後來車主忍不住現身留言區，表示自己為了請牠們離開，還特地購買了貓肉泥補償

相較於躺在平滑車蓋上容易滑落，這款車反而讓兩隻浪貓各自佔據「專屬位置」，睡得十分香甜，也讓網友們紛紛推測，恐怕車主當初在購車時完全沒想到，這樣的外型設計竟會對貓咪產生如此致命的吸引力。

更有趣的是，事後車主竟主動現身評論區，他表示當天自己遠遠就看到車上有兩隻貓，為了請牠們離開，還特地購買了貓肉泥補償，展現出十足的誠意，最後才成功地將車開走，讓網友們紛紛笑翻留言「或許設計車輛的人也未曾想過有這種用途」。