自年底軍演後動作頻頻...梁文傑指中共今年將「加大促統力道」：可能介入11月地方選舉，分化滲透台灣社會

中共自2025年底發動突襲軍演「正義使命-2025」，片面升高局勢後，仍動作不斷，包括再次針對威嚇民進黨立委沈伯洋、將內政部長劉世芳和教育部長鄭英耀列入「台獨頑固分子名單」。陸委會今（8日）召開2026年首場例行記者會，副主委兼發言人梁文傑回顧去年兩岸關係，並指出對本年的重點關注。他表示，按預期兩岸今年仍面臨諸多挑戰，包括中國加大促融促統力道，並可能介入地方選舉，對社會進行分化滲透，對此相關政府部門也會密切注意並審慎應處。

梁文傑先是表示，今天是2026年第一場例行記者會，要談一下陸委會對2025年兩岸關係的看法，與對2026年的關注。他指出，中共2025年對台作為有幾點變化，第一是藉著三個80週年擴大對台統戰宣傳，積極搶佔二戰史觀的話語權，從歷史和法理層面強調台灣是中國不可分割的一部分。



梁文傑說，第二點是中共加大「懲獨」力道，威嚇台人進行跨國鎮壓，也對我國軍人、網紅、公職人員、司法官等發布懸賞通告，形塑對台具有實質管轄權的假象；第三點，對台實施軍事威嚇，持續操作灰色地帶行動、混合戰，企圖壓縮我國管轄權。



針對中共近期再次新增「台獨頑固分子」、「台獨打手幫凶」名單，梁文傑表示，陸委會並不感到意外，他們預期北京2026年對台的施壓脅迫不會停止，兩岸關係仍會面對諸多挑戰，包括今年中共兩會將通過「十五五」規畫綱要，推進兩岸融合發展示範區，及兩岸經濟合作等，加大對台促融促統。



梁文傑說，此外，中共也可能介入今年11月的地方選舉，對我國社會進行分化滲透；四月的川習會、中日關係的持續發展，都可能牽動台海局勢，相關政府部門將持續密切注意中共對台策略與作為，並審慎應處。

(圖片來源：陸委會記者會)

