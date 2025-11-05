自幼打罵家暴 渣父中風法官判三子免扶養
〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹陳男婚後不顧家庭，酗酒後半夜要3個孩子罰站半蹲或高舉椅子，2個孩子罹患心臟病，但陳男從不負擔妻兒生活費，61歲的他日前中風偏癱住院，社工要孩子們付醫藥費，三個孩子以父親當年棄養他們母子四人，提告免除對渣父的扶養義務，新竹地院判准。
3人控訴，父親陳男77年結婚，98年離婚，婚後自母親懷孕就不負擔家庭生活費，三人先後陸續出生後，母親遇有家庭費用不足或無力繳納孩子們學費時，僅能向娘家借款支應。
父親長期酗酒，除將賺的錢花在喝酒上，酒後並會對孩子罵髒話或動手打，有時半夜也會無故要求三人罰站、半蹲，或高舉椅子，若無力氣繼續高舉椅子，就會拿東西丟他們，偶遇三人哭鬧即會打罵家暴，並恐嚇母親不得報警，三人自幼即是在父親打罵家庭暴力下成長。
長子自幼即因心臟疾病領有極重度重大傷病卡、小弟則有心臟其他特定先天性畸形傷病，三個孩子自幼生病及診療過程均由母親陪同照料，父親從未關心探視。與母親離婚後，父親便離家而無聯繫，對孩子三人不聞不問。
陳男因腦梗塞及急性呼吸衰竭，於今年6月到醫院就診，社工聯繫孩子們表示已代墊諸多費用，請求他們支付。然父親對他們未盡扶養義務且情節重大，若由他們負擔顯失公平，因此提告請求免除扶養義務。
陳男現在因中風，左手左腳偏癱，無法行走，目前由新竹縣政府社工安排入住護理之家，他對孩子們主張的事實沒有意見，也同意孩子們的請求。
法官調查，陳男酗酒後對於年幼孩子們打駡等精神或身體上不法侵害，戕害孩子身心之健全發展。又2個孩子罹有先天性心臟疾病，就醫事宜均係由母親陪伴治療，陳男未陪同亦未曾給醫療費用。3個孩子自幼即全仰賴母親扶養長成，甚或年幼即需打工自力更生，成長過程中從未受父愛照拂，備極艱辛，陳男未盡扶養義務，更以身體或精神上痛苦加諸於孩子，情節重大。最後判准3個孩子免除對父親的扶養義務。
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
更多自由時報報導
太子集團CFO爆乳助理掀熱議！ 劉純妤自爆常處理「特別任務」
南方澳進安宮珊瑚媽祖遭「蜘蛛賊」洗劫！損失3千萬 至少2人犯案
（獨家）黃明志正牌女友長這樣 激似「越南林志玲」凌晨陪他投案
家暴累犯違反保護令踹壞被害人門鎖 金門檢逕行拘提聲押獲准
其他人也在看
未成年怎麼領普發1萬？「3種方式」家長代領別搞錯 13歲以上可自行領
普發現金1萬元許多家長問，要怎麼幫符合資格的未成年孩子領取 ？一張圖看懂3種管道，家長與孩子可依家庭狀況選擇適合的領取方式！只有未滿13歲孩童可由父母或監護人其中一人代領；13歲以上孩童可以用自己的帳戶或提款卡領取，如無帳戶及提款卡，可以自己或委託他人到郵局領現。3種領取方式都會開放到明（115）年 4/30，而明年 4/1-4/30 國內出生並領有出生證明的新生兒，應於 5/22 前到郵局領取。⠀⠀▲未滿7歲：須由父母/監護人代領• 以父母/監護人的帳戶登記入帳• 以父母/監護人的提款卡至ATM領現• 由父母/監護人或委託他人至郵局領現▲7歲-未滿13歲：由父母/監護人代領，或以孩童帳戶/提款卡領• 以父母/監護人或孩童自己的帳戶登記入帳• 以父母/監護人或孩童自己的提款卡至ATM領現• 由父母/監護人或委託他人至郵局領現▲13 歲以上：孩童自己領，或委託他人至郵局代領• 以孩童自己的帳戶登記入帳• 以孩童自己的提款卡至ATM領現• 孩童無帳戶及提款卡，由父母/監護人或委託他人或孩童自己至郵局領現 而針對「13 歲以上無銀行帳戶是否不能登記、只能排隊」及「為何設定 13 歲作為代領門常春月刊 ・ 18 小時前
超過四成父親憂鬱風險高！家庭經濟壓力成隱形炸彈
根據董氏基金會最新調查指出，超過四成台灣爸爸呈現中度以上憂鬱傾向，主要壓力來源來自於家庭經濟困難。尤其是在孩子出生之後，近八成父親坦言家庭開銷明顯增加，不少人難以應付突如其來的支出壓力。中天新聞網 ・ 1 天前
「比八點檔更八點檔」未婚生子42年後…DNA鑑定終於讓阿姨變回親媽
台南張姓婦人40多年前因非婚生子，無奈因當時的社會風氣較為封閉，且自身經濟能力無法負擔，只好將孩子過繼給姊姊、姊夫，後來姊姊因故離婚，張婦反倒與「前」姊夫再婚，與孩子的關係在法律上的定位是「非有血緣的母子」，也就是俗稱的「繼母、後母」，但再婚13年後，張婦也離婚、親姊也過世，由於此時的孩子在法律上並沒有父母存在，張婦於是向法院聲請確認親子關係後，母子在法律上才算真正意義的「團圓」。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
「爸」氣不再？超過四成父親憂鬱風險高！家庭經濟壓力成隱形炸彈
作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌台灣超過四成爸爸出現中度以上憂鬱傾向，主要壓力來自經濟負擔與育兒壓力。傳統「男人要堅強」的觀念，使許多父親選擇隱忍情緒、忽略心理健康，導致憂鬱症未被發現。研究指出，父親憂鬱不僅影響自身情緒與生活品質，也可能對孩子的情緒發展與行為造成長期負面影響。專家呼籲，應建立父親心理健康篩檢與支持系統，推動友善家庭職場政策，破除男性就醫與表達情緒的禁忌，讓父親能被理解與支持，家庭健康才更完整。根據董氏基金會最新調查指出，超過四成台灣爸爸呈現中度以上憂鬱傾向，主要壓力來源來自於家庭經濟困難。尤其是在孩子出生之後，近八成父親坦言家庭開銷明顯增加，不少人難以應付突如其來的支出壓力；而今年受到美國對等關稅政策影響，更有高達23%的爸爸表示其工作、收入或投資受到明顯衝擊。父親的憂鬱，社會卻常選擇忽略傳統印象中，男性應堅強、抗壓，是「家庭支柱」。然而，這樣的社會期待反而讓許多父親選擇隱忍情緒，不主動尋求協助。一旦長期處於高壓狀態，又缺乏適當紓壓與支持，憂鬱症便悄然上身。董氏基金會引用《美國預防醫學期刊》（American Journal of Preventive MedKingNet 國家網路醫藥 ・ 1 天前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
一台車、一座城，都市短跑新選手！我與宏佳騰Coopop 01同城日常的小冒險。
當微型電動車遇上繁忙都會，通勤不再是負擔，而是樂趣。作為一名汽車媒體編輯，這次試騎宏佳騰Coopop 01，讓我對日常短程代步多了一層新認識。它的靈巧身形與機動性能，頗與都市生活節奏相契合，越騎越有感，確實是「城市玩家」的好夥伴。輕巧有型，街頭穿梭輕鬆自在？Coopop 01為宏佳騰首款微型電動車，專為都會短程通勤設計，車身極為小巧，全長約1,420mm，軸距997mm，且不含電池重38.5公斤，座高735mm，任何身形騎士都能輕鬆駕馭。採用輕量化鋁合金車架搭配高效省電的無刷輪轂馬達，搭配輕盈起步及700W動力。外型走呆萌帥氣路線，LED頭燈造型被形容有點類似電影《瓦力》的風格，十分討喜。車體管架設計與電池置於底板，讓置物空間實用，還有USB充電孔和Keyless免鑰匙功能，整體設計符合都市機動性需求且具備便利安全配備。騎上宏佳騰Coopop 01的那一刻，真的有種「這輛微電車真是城市短程通勤的秘密武器」的感覺。它身形小巧，輕盈的鋁合金車架讓我感覺彷彿一隻輕巧的舞者，在台北市的巷弄和街頭自由穿梭，完全不卡卡，這在日常生活中非常實用。平常從家裡到捷運站，或是到附近超市、咖啡館拿個外帶，這CARLINK鏈車網 ・ 1 天前
準鳳凰威力挑戰強颱！「1原因」北轉機率增高 路徑曝光恐直撲台灣
原本在關島附近的熱帶擾動90W，於今（4）日增強為熱帶性低氣壓TD29，中央氣象署預估，可能在今明2天就會生成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專表示，準鳳凰強度不排除可能達到強颱，且在周遭環境及另一波冷高壓影響下，北轉機率增高，極有可能直撲台灣東部。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
網紅稱手握「粿粿、王子猛料」炸裂大瓜公開了！網傻：我看了什麼
娛樂中心／綜合報導范姜彥豐與妻子粿粿的婚變風波持續延燒，IG網紅「玉米泉哥」今（5日）晚間照預告在10點5分拋出「粿粿相關爆料」。他事前甚至罕見貼出不自殺聲明，引發網友狂刷關注。稍早「玉米泉哥」曝光爆料內容，卻讓不少人看傻直呼「我到底看了什麼」。民視 ・ 7 小時前
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 18 小時前
父母留下的老家變夢魘！300萬換不回手足情，專家揭繼承房產殘酷選擇題
「父母留下的房子，反而成了兄弟之間的難題！」網友買房知識家求助，他與弟弟共同繼承老家透天厝，兩人各持有一半產權，同時也共同背負110萬房貸。如今他自己購買的預售屋已交屋，面臨雙重貸款壓力，希望將舊家的一半產權以300萬賣給弟弟，卻因弟弟無法負擔每月1.8萬還款而陷入僵局。 這間24年屋齡的透天厝，根據鄰居前年成交紀錄，市值約760萬，網友開價300萬出售一半產權，其實已低於市場行情。問題核心在於弟弟的還款能力，若貸款410萬分30年償還，每月1.8萬的還款額確實讓許多人卻步。賣厝阿明 ・ 1 天前
全台戒備！鳳凰颱風生成倒數 下週北轉逼近「2地風雨搖滾區」
鳳凰颱風將生成！中央氣象署表示，位於關島海面的熱帶性低氣壓TD29預估最快今（5）日就會增強為今年第26號颱風鳳凰，目前朝西北西移動，下週一經過菲律賓北側陸地將有會明顯北轉，不排除侵襲台灣，下週二、三風雨影響最劇烈。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 15 小時前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
警方認「黃明志已潛逃」！網爆「落跑來台無敵抓不了」律師揭真相
娛樂中心／巫旻璇報導31歲台灣網紅謝侑芯上月在馬來西亞身亡，隨著調查展開，創作歌手黃明志被指與案件密切相關，且在現場驗出多種毒品反應，引發外界高度關注。馬來西亞警方今（4日）證實，案情有重大進展，原先的猝死案已正式轉列「謀殺」偵辦。不過黃明志至今行蹤成謎，警方晚間宣布對其發布通緝令，並認「相信他已經潛逃」。對此，有網友就在PTT發問「黃明志最佳解是不是逃來台灣？」，引發鄉民熱議。民視 ・ 1 天前
「鳳凰」颱風會直撲台灣嗎？專家分析2條可能路徑！這三天影響最劇烈
天氣風險分析師歐宗學指出，今日天氣仍受東北季風影響，與昨日稍有不同的是不再有華南雲系供應水氣，因此北部地區降雨範圍會縮小至迎風面地區，累積雨量也會減少。其他地區則大致是多雲到晴天氣，桃園及花東地區，還有午後山區附近仍會有些零星降雨發生。天氣多一典 ・ 19 小時前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 16 小時前
「鳳凰」強度上看強颱！ 專家警告：非常接近台灣東部
中央氣象署預估，今年第26號颱風「鳳凰」將於明（5）日生成！氣象專家林得恩提醒，目前位於西北太平洋的熱帶性低氣壓（TD29）發展條件相當有利，不僅有高度機率發展為颱風外，強度甚至可能達到「中颱至強颱」等級。中天新聞網 ・ 1 天前
全員看好準鳳凰轉強颱！AI估「鬼轉北上」路徑圖曝 最快這天撲台
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「觀氣象看天氣」也提醒，鳳凰颱風即將生成，且模式一致預測高強度發展「巔峰可達五級颶風等級，相當於台灣的強烈颱風以上標準」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
醫界王陽明三婚也撐不住？Alice刪光合照 社群徹底斷聯醫美圈傳「又離了」
據《鏡週刊》報導，有讀者爆料Alice自今年以來頻繁出國旅遊，造訪美國、沖繩、峇里島與上海等地，發文時更不乏「從今天開始的每一天都只會越來越好」、「向前走就會看到光」等字句，語氣間透露出獨自面對人生新篇章的氛圍。另外，自去年4月起，賴弘國的IG再無Alice身影。兩人...CTWANT ・ 1 天前
川普吞4連敗慘輸民主黨！CNN：分裂堪比內戰
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）重返白宮後，4日迎來執政9個月的首場小考，在紐約市長、紐澤西州長、維吉尼亞州州長選舉及加州選區重劃公投4場選舉中，民主黨大獲全勝。美國4...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前