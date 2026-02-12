自強國小研習營結合國際母語日 學子搶當主播用閩客語報新聞

自強國小於近日舉辦桃園市「校園本土語言新聞小主播研習營」。圖：教育局提供

為迎接2月21日國際母語日暨台灣母語日，自強國小於近日舉辦桃園市「校園本土語言新聞小主播研習營」，讓母語不只留在課本裡，而是站上主播台、被看見、被聽見。

此次研習營吸引來自20所國小與2所國中，共45位五至八年級學生熱情參與。圖：教育局提供

此次研習營吸引來自20所國小與2所國中，共45位五至八年級學生熱情參與，活動一開放報名即瞬間額滿。課程最大亮點，是將閩南語、客語學習結合新聞主播職業體驗，並與電視台攜手合作，邀請專業媒體人親自指導，讓學生在真實情境中開口說母語，感受語言的魅力，也發現說母語原來可以這麼酷、這麼生活化。

三天課程內容紮實又精彩。第一天上午，學員們從「如何成為稱職的小主播」開始，學習主播台上的儀態、語調與鏡頭感，接著化身小記者，練習新聞採訪與資料蒐集。下午則走出教室，展開校園生態導覽，學生一邊觀察、一邊提問，再運用5W1H技巧，將所見所聞轉化為一篇篇新聞稿，為播報做足準備。山頂國小學生鄭晏欣開心分享，「有後山的學校真的不多，邊走邊認識植物、鳥類和昆蟲，像在探險一樣，校園變得好有趣！」；第二天課程更貼近主播實務，上午依閩南語、客語分組，由指導老師逐字逐句協助修正新聞稿；下午則迎來讓學生既期待又緊張的主播化妝術與攝影實務課，第一次上妝的學員們笑聲不斷，也小心翼翼，深怕畫得太不一樣。永順國小學生艾蜜莉表示，「原來主播光鮮亮麗的背後，要做這麼多準備，這堂課對以後進入職場真的很實用！」此外，講師也教導三分構圖與九宮格構圖法，讓學生學會用手機拍出專業感十足的照片，生活中隨時派得上用場。

經過兩天密集訓練，第三天終於迎來最令人期待的時刻──前進電視台錄影。學員們坐上真正的主播台，聽著工作人員細心解說設備操作與鏡頭位置，雖然臉上難掩緊張，仍鼓起勇氣完成播報。下午回到學校，各組進行成果分享，彼此交流心得。南勢國小學生劉品言分享，第一次走進電視台讓她大開眼界，加上從小參加演講比賽的經驗，讓她能順利完成播報，完整當一次主播，真的又新鮮又好玩。

自強國小主任林毓玲表示，今(115)年45位學員分為3組閩南語與2組客語，學生不僅要熟練運用母語，還要克服站上主播台的緊張情緒，挑戰難度相當高；但在過程中，學生彼此鼓勵、合作完成任務，也自然培養了努力、堅持與團隊合作的品德核心價值。活動回饋顯示，學生對課程安排滿意度高達97.5%，成為學校持續推動本土語言教育的重要動力。

教育局表示，長期鼓勵各校依在地文化特色發展多元本土語言課程與推廣活動，透過「校園本土語言新聞小主播研習營」，讓學生在真實情境中學習與運用母語，不僅提升語言能力，更培養表達自信與媒體素養。未來，希望學校持續結合多元母語課程與實作體驗，推動本土語言教育向下扎根，讓母語走進校園、融入生活，成為孩子成長的重要力量。

