高雄警方巡邏時發現一輛汽車車牌燈故障要求檢查，這名31歲曹姓男子不僅拒絕警方盤查並撞傷員警逃逸，還將車輛駛入人潮眾多的自強夜市，最終被警方合力逮捕。警方在車內查獲130包毒咖啡包、哈蜜瓜錠及愷他命等毒品，數量龐大疑似準備販售。這名有毒品前科的駕駛，現已因違反公共危險及妨害公務等罪名被逮捕歸案。

自強夜市突傳警笛聲！駕駛拒檢逃逸，竟是毒咖啡運毒車。（圖／TVBS）

4日傍晚五點多，高雄警方在巡邏時發現一輛停等紅綠燈的小客車車牌燈沒有亮起，當警方上前準備進行例行盤查時，駕駛突然不配合檢查。員警敲車窗要求駕駛下車，但該車不但沒有停下，反而撞傷了上前盤查的員警，隨後加速逃逸。

白色轎車拒檢逃逸，一路闖進熱鬧的自強夜市，警方利用機車左右包夾，最後將駕駛拖下車。（圖／TVBS）

更令人驚訝的是，這輛車竟然直接轉進旁邊人潮眾多、店家林立的自強夜市，完全不顧行人安全。兩輛警車持續在後方追趕，直到接近青年二路時，警用機車採取左右夾攻的策略，成功逼停了這輛可疑車輛。警方隨即強勢敲打車窗，打開車門，將車上31歲的曹姓駕駛拖下車並制伏在地。

目擊者表示：「一人一邊，好像是白色車，把他包夾就停車，然後敲玻璃，把人拖下來。」整個追捕過程中，警笛聲大作，許多民眾目睹了員警如何將駕駛從車內強行拖出並制服的全過程。

警方在搜查車輛後，發現車內藏有大量毒品，包括毒品咖啡包、哈蜜瓜錠和愷他命。另一位目擊者補充說：「警察撞受傷應該是前面，不是我們這裡，追到這裡後，車後面滿多毒品，警察在拍照。」

警方在嫌犯車上查獲大量毒品，疑似準備販售。（圖／TVBS）

經調查，曹姓男子有毒品前科，警方查獲的130包毒咖啡包數量龐大，不排除是準備販售出去。除了違法攜帶毒品外，他還因拒絕盤查、違反公共危險和妨害公務等罪名被加重起訴。雖然他危險駕駛闖入夜市，所幸沒有造成其他衝撞意外。這次因一時心虛落跑，終究難逃法網制裁。

