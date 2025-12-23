自強獅子會與網紅五謙化身聖誕老公公送禮到創世

【記者 朱達志／台東 報導】聖誕節前夕，當街道充滿節慶的氛圍，創世台東院也迎來溫暖的驚喜。12月23日上午，自強獅子會會長許秉崴帶領獅友們，與知名網紅五謙一起化身為聖誕老公公，來到創世台東植物人安養院，

將載滿祝福的愛心禮物送入院內，為偏鄉植物人及第一線照護人員帶來節慶滿滿的溫暖。

活動開場，特別感謝烏克幫音樂工作室裴匡右老師及楊鳳崗老師帶來充滿節奏感的木箱鼓開場表演，輕快的旋律瞬間炒熱現場氣氛。隨後進行一連串溫馨互動，包括聖誕歌、平安夜、Last Christmas歡樂合唱，隨著音樂響起，歌聲與笑聲在院內迴盪，洋溢著久違的節慶歡樂，也讓平日安靜的安養院充滿溫暖的人情味。

自強獅子會會長許秉崴表示，台東院的院民都是長期臥床的失能者，照護工作必須 24 小時不中斷，無論平日或節日，照護團隊都始終守在病床旁，能深感其工作的辛苦。

此次與同是獅友的網紅五謙及其他獅友們一起來送禮，不只是物資的協助，也希望傳達對照護人員的肯定，期盼有能力的人可以一起送愛到創世，讓社會多一些歡笑與人情的溫度。

創世台東院除了感謝自強獅子會帶來的聖誕好禮，也呼籲社會大眾在歡度聖誕佳節之餘，也能支持創世基金會「第36屆寒士吃飽30送禮到家」，此公益行動將於 115年2 月2日至2月13日全台同步展開，由工作人員及義工親送內含7 道年菜佳餚的祝福年禮與紅包到植物人家庭及弱勢族群手中，每份祝福年禮800元，祝福紅包600元。期盼各界踴躍愛心支持，讓每一份愛與祝福都能送達弱勢家庭手中，陪伴他們溫暖過好年。劃撥帳號：50173235 ，戶名：創世基金會，請備註：「送禮到家」，愛心專線：（089）220-848「送禮到家」小組。（照片記者朱達志翻攝）