自強號彰化路段線弓扯斷 雙線中斷逾八千人受影響

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】昨（24）日晚間，台鐵南下177次自強號在彰化路段疑似線弓扯斷，造成成功—彰化、追分—彰化雙線中斷，數百名旅客被迫疏散，事故影響56列列車、8580人。經台鐵連夜搶修，東正線今（25）日上午7時恢復雙線通行。

24日晚間，台鐵南下177次自強號疑似線弓扯斷，雙線中斷影響逾八千旅客，今日清晨搶修恢復通行。（來源：彰化縣議員吳韋臉書）

昨晚8時41分，台鐵南下177次自強號行經彰化市段時，疑似因集線弓扯斷，導致受電車線斷電，列車突然停下，無法前進。車廂內瞬間響起緊急警示聲，車外黑暗中只見零星應急燈閃爍，數百名旅客被困列車內，有的焦急站立，有的抱怨寒冷，現場氣氛緊張。

彰化縣議員吳韋達接獲旅客求助後，第一時間趕到現場。他表示：「初步了解是集線弓扯到造成列車卡住，我立即協助旅客疏散，並聯絡警方協助交管，同時安排照明，避免意外發生。」他指出，事故發生時正值放假前夕，旅客量比平常日多，疏散工作相對困難。

台鐵人員迅速展開應變措施，由列車長及站務人員引導旅客步行至彰化站，並協調公車接駁。北上旅客接駁至新烏日站，南下旅客則送往員林站。台鐵彰化站站長沈炳岳表示，當晚先搶通西正線以恢復單線雙向行車，再將故障車輛拖回檢修，確保列車安全。

搶修過程中，台鐵人員手持照明設備在列車旁穿梭，測試電力、檢查線弓及受電弓損壞情況，直到深夜仍忙碌不停。旅客們雖不便，但多數配合疏散安排，有人感謝工作人員協助，也有人因延誤焦急等待。

經過連夜搶修，東正線今（25）日上午7時順利通車，雙線恢復正常運行。台鐵統計，此次事故影響56列列車、8580名旅客，總計延誤4535分鐘。台鐵對旅客的不便深表歉意，公告凡延誤超過45分鐘的旅客，可於乘車日起一年內，持車票至各車站辦理退票，免收手續費。