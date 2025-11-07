自律不買包！30歲小資女年薪80萬 存300萬曝下一步計畫 一票人急勸

生活中心／王文承報導

一名30歲女子帳戶資產已達300萬元，並立下目標「存到500萬就買房」，一票人瘋狂勸退。（示意圖／資料照）

在萬物皆漲的時代，加上社會經濟壓力沉重，許多年輕人對買房一事望之卻步。不過，近日有一名30歲女子分享自身的理財心得，她透露目前帳戶資產已達300萬元，並立下目標「存到500萬就買房」，貼文曝光後，隨即掀起網友熱議。

30歲女存300萬曝下一步計畫 一票人急勸



一名女網友在論壇《Dcard》以「30歲終於有300萬了」為題發文指出，她於2017年出社會，起初年薪約45至50萬元。到了28歲跳槽後，年薪提升至約80萬元，一年可存下近50%的收入。她表示，雖然偶爾會出國旅遊或換新iPhone，但平時生活節儉，保養品也多選用開架式品牌。靠著長期投資與自律理財，她成功在30歲前累積300萬元資產，並計畫在35歲時若能存到500萬，就要實現買房夢。

貼文曝光後，引起網友熱議，有人大讚她的毅力，「住家裡真的可以省很多，我剛出社會那幾年薪水都給房東了」、「很強耶，我年薪破百卻也還沒存到300萬」、「一年能存下50%真的很厲害」、「這篇才是認真生活的普通人該有的存款」。

不過，也有部分網友持保留態度，勸她別太急著買房，「500萬買房後生活會不會只剩房貸？」、「買房後一堆開銷要想清楚」、「房價不一定漲，何必犧牲生活品質？」、「買房真的是負擔，現在每月只能投資4萬，離財務自由還很遠」。

