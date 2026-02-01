自律神經失調難辨別，她跑各科竟服42顆藥！整合醫學醫師教10招助降低藥物治療、回歸良好生活
自律神經失調，如今已是現代的文明病，在這充滿緊張、恐慌的時代下，如何平緩自己的情緒，自在生活？對此，卓越健康診所、Hi-Q褐藻生活館主辦，以《現代人文明危機自律神經失調》為題，於7/3登場，邀請台灣整合醫學推廣協會理事長劉士銘醫師主講，陪伴大眾找回輕鬆自在的生活。
行醫超過30年的劉士銘醫師，過程中覺察傳統醫學有一些瓶頸，「看著病患糖尿病等慢性病藥丸隨著年數增加也不斷增加，最後心臟堵塞裝上支架，疾病只會隨年齡增加而加重，並沒有減少。」因此，他開始觸碰功能醫學，隨後創辦整合醫學推廣，幫助許多病人，讓許多人能降低藥物治療，幫助其回到正常生活。
講座中，他分享，假如罹患自律神經失調，應該如何用較好的方式達到治療，讓患者真正能夠重新擁抱自在的生活。
劉士銘醫師提及，自律神經分為交感神經與副交感神經，前者會讓你亢奮，後者則是使你放鬆，因此，所謂自律神經失調，就是兩者失去了平衡。
談到自律神經失調的成因，主要來自外界刺激、生活壓力過大導致，伴隨的病症有頭痛、耳鳴、腸胃不適、便祕、內分泌失調、憂鬱、注意力不集中、記憶力減退等等。劉士銘醫師分享，會有這些狀況，都是因為自己讓身體太過度處於戒備、緊張狀態，「就像一台車，油門一直踩，沒有休息。」
在傳統醫學上，對於自律神經失調的治療有相當多的困難，會有逛醫院各科看完，仍找不出確切病因的狀況，劉士銘分享一個案例，一位女孩患有自律神經失調，但當初卻沒有正確判定，看了很多科，合計共要服用42顆藥，這樣誇張的數目令人感到害怕，而也有很多醫師都只開安眠藥，造成病患明顯副作用，像是口乾舌燥、便祕。
對此，劉士銘表示，實際上在整合醫學，應該經由自律神經檢測(HRV)判斷、治療，隨後進行壓力賀爾蒙檢測，即能有效判斷是否罹患自律神經失調，他也指出自律神經需迅速得到正確治療，否則久了當心併發焦慮、恐慌、憂鬱、躁鬱、失眠症等精神病症，也恐導致腸躁症、內分泌、免疫系統疾病。
自律神經如何調控？
劉士銘醫師提供完整的自律神經失調治療方式，盼能助患者回歸良好生活。
1.不熬夜
2.調整工作方式
3.從事有氧運動
4.培養戶外休閒活動
5.腹式呼吸
6.冥想，專注一個意念幫助睡眠
7.保持正向思考
8.控制情緒，凡事不要完美80%就好
9.多吃OMEGA－3等食療
10.芳療
病患會罹患自律神經失調，總歸是持續性壓力所致，應該找到減壓的方法，方能遠離自律性神經失調。另外，劉士銘也提到腸胃是人體是否健康的關鍵，腸胃健康調理好、才能讓肝膽等起到良好排毒功能，這樣身體才會健康。
