自律神經失調!? 內外兼顧穩定身心

您的自律神經失調了嗎?如果近期，經常感到頭暈、心悸、或是腸道不舒服，甚至是很常失眠可就要小心了。關鍵在於"交感神經"、"副交感神經"的調整，影響的主因，包含生活習慣、天氣變化，一旦失衡，就可能讓身體出狀況，從心臟、呼吸、肌肉、腸道都有關聯，如何改善？可以攝取營養素、如B12，足夠的睡眠，再來就是飲食均衡，才能掌握健康自主權。

經常感到頭暈、心悸、或是腸道不舒服，甚至是很常失眠，這些遍布全身的症狀，都可能與"自律神經失調"有關係。台北慈濟醫院心臟血管科醫師 李家誠：「掌管讓心跳快一些的交感神經，那副交感神經是要抑制心跳， 稍微緩和一點，所以兩個要互相好好地配合，才會讓一個人的心跳，比較不會那麼容易就失控，所以自律神經失調通常也是，心悸很常出現的一個原因之一 。」

廣告 廣告

交感神經就像車子，踩下油門，讓身體容易亢奮；副交感神經則是，踩煞車，幫助身體放鬆，影響部分從心臟、呼吸、肌肉、腸道都有關聯。臺安醫院心臟內科暨心導管室主任 林謂文：「心跳忽快忽慢 忽快忽慢，就讓你覺得不舒服，但是他不一定是心律不整，所以有一些很大的族群，都會被我們歸類於自律神經失調，就是這個原因。」

心臟出狀況，也經常牽動著自律神經失調，而生活習慣是最大元凶，再來就是天氣變化大的時候，也更容易發生，而這些症狀，往往都是顯示出，身理與心理的長期失調。臺安醫院心臟內科暨心導管室主任 林謂文：「外界環境的刺激，或是身體的一些因素，這些因素並不是病態的因素，像是最近比較累 過勞，日夜作息顛倒 情緒壓力比較大。」

台北慈濟醫院心臟血管科醫師 李家誠：「每天定時的睡覺，不一定要睡得非常非常地長，那只要定時地睡覺，那其實應該就能讓身體，獲得良好的休息，那另外一個可能是飲食的部分，那飲食的話 最重要的其實也是，規律的三餐攝取 。」

避免自律神經失調現象，變得敏感，少喝茶類、或容易刺激交感神經系統的咖啡等等，加上適度運動，才能掌握健康自主權。

更多 大愛新聞 報導：

吃飽睏頻繁「暈碳」 恐是糖尿病前兆

寒冬送暖點心燈 豐盛物資過好年

