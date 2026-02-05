自律神經失調、失眠、心悸反覆好不了！醫揭不靠藥，做這件事就改善

看淡事情、放過自己，比吃藥更能改善自律神經失調、睡眠障礙等問題。（Gemini生成示意圖）

現代人工作、生活壓力大，許多人長期受自律神經失調影響，出現失眠、心悸、腸胃不適，甚至慢性發炎，症狀反覆、難以根治。營養醫學醫師劉博仁指出，除了藥物與營養補充，調整心態、學會「放下執著」，往往才是改善自律神經的關鍵。

劉博仁醫師表示，許多患者長期處於「交感神經過度緊繃」的狀態，工作、家庭與自我要求層層疊加，使身體無法真正放鬆。當我們長期處在「非得怎樣不可」「我不能失敗」「我一定要撐住」的狀態，副交感神經無法發揮作用，休息和睡眠品質自然受影響。

劉醫師在門診中，常建議患者每天試著做一件事：先學會「看淡一點、放過自己」。這並不是逃避責任，而是在該用力的時候用力，該放手的時候放手，讓身心回到平衡。

他分享案例，一名長期發炎指數偏高的患者，嘗試調整飲食和補充營養都效果有限；另一名長期失眠患者，睡眠斷斷續續、神經緊繃。醫師並未多開藥，而是鼓勵他們學習放鬆與看淡。回診時，患者表示「感覺不再那麼緊繃」，檢查結果也顯示發炎指數下降，睡眠與精神狀態改善。

劉博仁醫師提醒，自律神經的調整不是一蹴可幾，需要長期練習與自我調適。他建議，對於無法立即放下的念頭，不妨試著對自己說：「我先放過你。」當心慢慢鬆下來，身體自然會跟著好起來。



