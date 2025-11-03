自律神經失調 引發非典型胃食道逆流

台灣有四分之一民眾，飽受胃食道逆流所苦，患者發病成因，多跟生活作息與飲食習慣有關；但台中一名李阿姨，同樣有胃食道逆流困擾，吃藥30年一直好不了，朋友建議轉診身心科，醫師發現李阿姨有自律神經失調問題，很可能是誘發胃食道逆流的禍首。

李阿姨：「吃也脹 不吃也脹，人家說的 火燒心 就對了。」

胃脹氣如影隨形，李阿姨受胃食道逆流的苦長達30年，看過腸胃、耳鼻喉科跟心臟科都無解，卻在身心科找到答案。

李阿姨：「帶3個小孩又要工作，連一個放假日都沒有，覺得自己很忙，很想休息 就是沒時間休息。」

李阿姨除了是家庭主婦，更要分擔丈夫鐵工廠的忙碌，分身乏術，加上本身是急性子，長期高壓下，自律神經失調不自知，進而衍生非典型的胃食道逆流。

台中慈院腸胃內科醫師 張歐高奇：「因為自律神經失調，導致神經過於敏感，輕微的胃酸逆(流)上來之後，他就會有很大不舒服的症狀，這時候其實要轉介去，身心科或神經內科。」

典型的胃食道逆流與食道結構異常有關，包括下食道括約肌鬆弛、橫膈膜疝氣，腹內壓過大，以及不良生活飲食習慣，造成食道逆流，如果是因自律神經失調引發的非典型逆流，除了吃藥治療，最關鍵的還是患者要放寬心情。

台中慈院身心科醫師 張頌亞：「自律神經失調的人，通常是長期的緊繃，長期處在戰鬥狀態，這樣的人通常要學的就是，一些情緒調適跟壓力釋放，養成一些規律運動習慣，每天能夠有一些放鬆，做情緒的轉換。」

該如何放鬆緊繃性格，知易行難，但別輕忽這口灼熱感，畢竟有健康腸胃，才有彩色人生。

