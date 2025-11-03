自律神經失調 引發非典型胃食道逆流
台灣有四分之一民眾，飽受胃食道逆流所苦，患者發病成因，多跟生活作息與飲食習慣有關；但台中一名李阿姨，同樣有胃食道逆流困擾，吃藥30年一直好不了，朋友建議轉診身心科，醫師發現李阿姨有自律神經失調問題，很可能是誘發胃食道逆流的禍首。
李阿姨：「吃也脹 不吃也脹，人家說的 火燒心 就對了。」
胃脹氣如影隨形，李阿姨受胃食道逆流的苦長達30年，看過腸胃、耳鼻喉科跟心臟科都無解，卻在身心科找到答案。
李阿姨：「帶3個小孩又要工作，連一個放假日都沒有，覺得自己很忙，很想休息 就是沒時間休息。」
李阿姨除了是家庭主婦，更要分擔丈夫鐵工廠的忙碌，分身乏術，加上本身是急性子，長期高壓下，自律神經失調不自知，進而衍生非典型的胃食道逆流。
台中慈院腸胃內科醫師 張歐高奇：「因為自律神經失調，導致神經過於敏感，輕微的胃酸逆(流)上來之後，他就會有很大不舒服的症狀，這時候其實要轉介去，身心科或神經內科。」
典型的胃食道逆流與食道結構異常有關，包括下食道括約肌鬆弛、橫膈膜疝氣，腹內壓過大，以及不良生活飲食習慣，造成食道逆流，如果是因自律神經失調引發的非典型逆流，除了吃藥治療，最關鍵的還是患者要放寬心情。
台中慈院身心科醫師 張頌亞：「自律神經失調的人，通常是長期的緊繃，長期處在戰鬥狀態，這樣的人通常要學的就是，一些情緒調適跟壓力釋放，養成一些規律運動習慣，每天能夠有一些放鬆，做情緒的轉換。」
該如何放鬆緊繃性格，知易行難，但別輕忽這口灼熱感，畢竟有健康腸胃，才有彩色人生。
更多 大愛新聞 報導：
東北季風發威 出門記得多添衣物
大學生當一日孫子 長照據點帶動團康
其他人也在看
0-6歲公費疫苗要打9種 醫師好累！北市加碼補助接種每劑100元
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 獎勵第一線醫療人員打疫苗的辛勞，繼中央的疾管署宣布明年預計將疫苗接種處置費從100元翻倍至200元之後，台北市則是確定再加碼！台北市衛生局今（3）日指出，明年起只要是設籍台北市的0至6歲幼兒接種公費常規疫苗，每一劑將再補助100元接種業務費。 國內防疫首重公費疫苗的接種，而疫苗接種處置費就是指政府支付給醫療院所接種公...匯流新聞網 ・ 21 小時前
高齡、慢性用藥把關！ 社區藥師扮演藥事照護關鍵角色
藥師公會全國聯合會推動「114年全人藥事服務體系暨藥品供應鏈整合計畫」，在獲得食藥署支持下，以「完善藥事照護體系」、「促進國際交流」及「強化藥品供應鏈管理」為三大主軸，致力打造安全、便捷且具有國際水準的用藥環境。根據114年度成效調查，計畫中約有8成的藥事照護服務由社區藥局參與，共計1,101位藥師投入，收案高達3,482件，涵蓋慢性多重共病、藥物過敏及多重用藥等問題，充分展現藥師在社區健康照護中日益關鍵的角色。NOW健康 ・ 21 小時前
寒冬身心健康的溫暖呵護 從舒適睡眠開始
【華人健康網／特別報導】季節進入秋冬，早晚涼意增加，適度提高身體溫度並降低體外濕度，有助加速新陳代謝，避免循環阻滯，提升抗病能力。秋冬守護自己和家人身心健康，不妨從選擇具有「吸濕發熱」獨特技術的寢具做起。NITORI宜得利家居日本國民家居品牌，N WARM系列的床墊、床單…華人健康網 ・ 1 天前
北市推動幼兒常規疫苗 將補助接種業務費每劑100元
（中央社記者楊淑閔台北3日電）台北市衛生局今天表示，自115年起，只要是台北市幼兒常規疫苗合約醫療院所，為設籍北市0到6歲幼兒接種公費常規疫苗，每劑將補助100元接種業務費，待市議會通過後實施。中央社 ・ 19 小時前
香港法院駁回請求 支聯會前副主席鄒幸彤顛覆案將續審
已解散的「香港市民支援愛國民主聯合會」(支聯會)被控煽動顛覆國家政權案，支聯會前副主席鄒幸彤要求撤銷公訴。香港最高法院今天(3日)駁回其申請，並表示將於明年1月21日該案件開庭前一天頒布裁決理由。 香港於2020年實施國安法後，支聯會前主席李卓人、前副主席何俊仁及鄒幸彤被控於2020年7月1日至2021年9月8日期間，以「非法手段」煽動他人顛覆國家政權。支聯會因在香港組織燭光晚會活動聞名，這曾是中國唯一公開紀念1989年當局鎮壓天安門廣場民主示威者的活動。 本身是大律師的鄒幸彤今天親自陳詞，她表示，公訴範圍太過廣泛且含糊不清，因為當局並未具體說明何謂「非法手段」，支聯會提及結束共產黨領導是一種主張，不是手段，因此要求撤銷控訴。 檢方指出，「非法手段」是指那些違反中國憲法的行為，任何鼓吹或試圖推翻中共的行為都必然違反憲法，亦即構成「非法手段」。 法官李運騰總結，認同控方的指控範圍很大，但並不模糊，強調法庭會聽取證據，並考慮被告是否有煽動他人推翻國家的意圖。 支聯會案被視為對香港民主運動的打壓手段之一，國際特赦組織香港分會發言人張超雄(Fernando Cheung)表示，法院今天的裁決顯中央廣播電台 ・ 13 小時前
羅馬市中心古蹟塔樓驚悚崩塌 維修工人重傷
（中央社記者黃雅詩羅馬3日專電）位在羅馬競技場附近古蹟區的孔蒂塔樓（Torre dei Conti）今天發生部分坍塌事件，許多遊客拍下崩塌瞬間煙塵瀰漫的驚悚畫面，幾名參與整修的工人遭波及，其中一人送醫傷勢嚴重，消防隊仍在救援可能受困的工人。中央社 ・ 11 小時前
奪命肺炎升溫！北市10大死因第3 衛生局籲65歲以上接種疫苗
近日天氣轉涼，感染呼吸道疾病患者增加。北市衛生局指出，肺炎不僅是台北市10大死因第3名，更是導致長者死亡的常見疾病。衛生局呼籲，65歲以上民眾可接種公費13價結合型肺炎鏈球菌疫苗及23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗，以降低肺炎威脅；自11月起，開放第二階段50至64歲民眾接種新冠疫苗以及流感疫苗。中時新聞網 ・ 21 小時前
導入「經食道心臟超音波」 爭分奪秒搶救生命新利器
在急救現場，每一秒都攸關生死。新導入的「經食道心臟超音波」（Transesophageal Echocardiography, TEE）技術，目前已經成為急救流程中精準又關鍵的「眼睛」，可以幫助醫療團中廣新聞網 ・ 10 小時前
生活壓力大恐增皮蛇風險！? 新竹人請注意
新竹是台灣的科技重鎮之一，依據衛福部醫事資料顯示，近五年新竹縣市的心理諮商機構數量新增許多，相信民眾深知，若長期處於高壓生活與作息不規律的狀態，健康是有可能會出問題，然而帶狀疱疹這個一般民眾常常覺得是老人家才會得，或是只會造成皮膚痛的疾病，一旦發作不僅衝擊工作計畫、家庭規劃、生活品質，不只如此，台灣研究指出，成人罹患帶狀疱疹後一年之內，與未罹患帶狀疱疹之成人相比，中風風險高出31%!若本身有慢性病者，帶狀疱疹更可能加劇慢性病惡化。提醒具慢性病、年長者、生活不規律或壓力大的新竹民眾，需要更重視良好睡眠、攝取均衡營養、諮詢帶狀疱疹疫苗施打的必要性，建立有效帶狀疱疹防線，此外建議主動搜尋或多了解市府提供之預防資訊及資源，積極把握自身權益。TVBS新聞網 ・ 19 小時前
前支聯會副主席鄒幸彤申請撤銷「煽顛」公訴被駁回
香港最高法院今天(11月3日)駁回已解散的支聯會前副主席鄒幸彤要求終止對其涉嫌顛覆國家政權指控進行審判的申請。前支聯會3名正副主席煽顛案將於明年1月22日開庭。德國之聲 ・ 9 小時前
汪小菲享天倫之樂！攜子女逛成都兔頭攤被直擊 張蘭見孫笑開懷
自大S過世後，一雙兒女便交給汪小菲照顧，近日，有網友目擊到汪小菲帶家人在成都逛街的模樣，一家人的相處模式也備受討論，然而，汪小菲母親張蘭先前早就拍片透露她的這趟成都之旅是受到汪小菲兒女邀約，當下開心的心情完全藏不住。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
說謊成性？黃明志控「救護車遲到1小時」 馬國衛生部：26分鐘抵達
「護理系女神」謝侑芯日前赴馬來西亞工作，卻不幸傳出在飯店猝逝，死因疑點重重。警方指出，黃明志當時也在現場，雖他否認吸毒，但尿檢顯示對4毒品呈陽性反應。而日前他指控救護車遲到將近1小時，但馬國衛生部隨即駁斥此說法，強調救護車在26分鐘內就抵達現場施救。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 20 小時前
粿粿哥哥批范姜彥豐「長年吃軟飯」！起底是喬傑立男團 挺她截圖告酸民
前中信兄弟啦啦隊成員粿粿（江瑋琳）日前遭老公范姜彥豐控訴出軌王子（邱勝翊），雙方在社群上傳影片公開互撕。粿粿哥哥也發文痛批范姜彥豐「長年來只會吃軟飯，還要裝大男人的爛人，不要也罷」，更被網友起底，粿粿的哥哥昔日為喬傑立公司旗下男團「太極」成員韓秉融。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
馬斯克大膽預言！5年內手機、App全面消失
[NOWnews今日新聞]美國億萬富豪馬斯克（ElonMusk）近年將他個人的企業焦點轉到AI，近日馬斯克針對AI發展做出大膽預測，認為未來5～6年內，智慧型手機與應用程式（App）都會被AI取代，手...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 21 小時前
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動 創歷史紀錄
2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。鏡報 ・ 20 小時前
粿粿自白"買網軍洗文"被抓包 網諷:花千元省千萬
生活中心／綜合報導 藝人粿粿與王子邱勝翊得婚外情風波持續延燒。昨天（1日）粿粿PO影片坦承和王子出現逾矩行為，但卻反控老公范姜彥豐向他追討鉅額離婚費。隨後社群平台竟然出現大量網軍發文附和粿粿，不只發文內容一模一樣，甚至爆出一篇文1000元的價碼，再度遭到網友炎上。另外，由於負面輿論不斷，今年初粿王二人共同合作的品牌，也緊急進行切割。民視 ・ 1 天前
大谷翔平封王遊行喊「再拿一冠」！單手環抱愛妻真美子互動閃瞎眾人
體育中心／綜合報導道奇隊在世界大賽完成衛冕霸業，回到洛杉磯後立刻在台灣時間3日凌晨舉辦封王遊行，陣中「二刀流」大谷對著球迷高喊「I’m ready to get another ring next year！（我已準備好明年再奪一枚冠軍戒指！）」宣告明年要挑戰連霸；在遊行過程中，大谷也被捕捉到用右手環繞著真美子，甜蜜互動也閃瞎了眾人。FTV Sports ・ 1 小時前
范姜彥豐、粿粿結局？律師預言「三輸」：難複製Andy老師 曝唯一贏家
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。對此，就有律師分析，此事件最終恐形成「三輸案件」，唯一贏的就是吃瓜群眾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前