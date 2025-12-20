自律神經失調 AI輔助檢測

精神科醫師田心喬（右）邀民眾示範腹式呼吸，平衡身心靈健康，吸引民眾熱烈響應。（范揚光攝）

新光醫療科技展健康達人講座，新光保全技術長林賢忠主講「空間安全與EVS成像技術在AI跌倒偵測系統的應用」，民眾反應熱烈。（范揚光攝）

精神科醫師田心喬主講「找回身心的穩定節奏——從自律神經談睡眠與情緒調節」，民眾提問互動熱絡，收穫滿滿。（范揚光攝）

常常失眠、胸悶心悸、焦慮、腸胃不適嗎？小心「自律神經失調」！醫師指出，當身體過度警覺、無法放鬆，會影響睡眠品質與情緒，目前可透過AI輔助，進行居家睡眠檢測或自律神經功能檢測評估，日常也可透過自我保養、生活調整，找回身心穩定節奏。

台灣醫療科技展12月4日至7日在南港展覽館舉行，新光醫院4日舉辦達人講座，邀請新光醫院精神科醫師田心喬分享「找回身心的穩定節奏——從自律神經談睡眠與情緒調節」。

田心喬說明，自律神經類似身體的自駕系統，其中交感神經是「油門」，讓身體處於亢奮，副交感神經是「煞車」，幫助身體放鬆。健康的自律神經系統，要懂得在踩油門（啟動交感神經）和踩煞車（啟動副交感神經）之間取得平衡。

當自律神經失調，導致交感神經過度亢奮，身體持續處於備戰狀態，即使入夜也難以放鬆，可能進一步削弱副交感神經，身體失去自我修復與平靜的能力，進而導致長期失眠、胸悶心悸、焦慮、腸胃不適、情緒波動大、疲勞、記憶力下降等症狀。

有「撐下去」念頭就該休息

田心喬指出，當睡眠問題持續惡化，也可能要懷疑是否有「睡眠呼吸中止症」，而導致疲倦、憂鬱。睡眠呼吸中止症患者常伴隨「三高一重（高血壓、高血脂、高血糖、體重過重）」，可透過居家睡眠檢測，檢查血氧、呼吸、睡眠結構、睡眠間自律神經平衡狀態等。

田心喬表示，AI輔助下，如今可透過檢測心率變異性，評估自律神經功能。變異性高代表副交感神經活性良好，身心系統具高度適應彈性與恢復力；變異性低反映交感神經過度活躍或功能不足，常與慢性壓力、疲勞、情緒障礙相關。而睡眠不足會直接損害自律神經修復，導致大腦關鍵區域失衡，更加容易感到焦慮、易怒、沮喪。

田心喬提醒，當出現「撐下去」的念頭，就是該休息的警訊。身心能量「三分靠醫療、七分靠養護」，醫療介入如同救生圈，可暫時緩解症狀，生活調整則是自己學會游泳，真正掌握身心平衡節奏。建議規律作息、充足睡眠、保持運動、深呼吸，飲食方面應少喝酒、避免午後攝取咖啡因。

跌倒偵測系統 精準護隱私

另，新光醫院醫療展今年聚焦AI智慧診斷升級等成果，攜手新光保全，透過智能自動化系統，針對照護助理、離床偵測系統、跌倒偵測系統，提供緊急通報、健康管理與長照諮詢等一站式支援。4日達人講座也邀請新光保全技術長林賢忠分享「空間安全與EVS成像技術在AI跌倒偵測系統的應用」。

林賢忠表示，「跌倒」高居長者事故死亡原因第2名，每6位長者就有1人曾跌倒、每12位長者中就有1位因跌倒就醫。一般人30歲起，肌力就會開始衰退，80歲的肌力只剩年輕時的一半，若住院或長期臥床，更會加速肌力衰退、增加跌倒風險。

超高齡社會來臨，如何有效預防長者跌倒、避免造成失能，成為關鍵課題。林賢忠指出，新光保全跌倒偵測系統，透過「非接觸式Edge-AI」，結合最先進EVS成像技術及高效AI運算，全天主動偵測跌倒事件，並且立即通報確保及時救援，具高精準度、無需穿戴、保護隱私等多功能設計，可以應用在智慧病房、養老中心、居家等任何場域，打造更安全安心的環境。