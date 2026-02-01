自律神經與荷爾蒙混亂 加速心臟病惡化

現代社會生活步調緊湊，壓力大、不規律作息幾乎已成常態。國泰醫院心血管中心醫師黃晨祐表示，心臟受到壓力、荷爾蒙失衡、作息顛倒、高血壓及血壓不穩定等因素長期刺激，常會導致嚴重心臟問題，比如心律不整、冠狀動脈痙攣、心臟衰竭。此外，心臟病惡化，往往始於自律神經與荷爾蒙混亂。

黃晨祐指出，當人體面臨壓力時，大腦會啟動「戰或逃」（Fight or Flight）模式，這會使交感神經活性增加，促使腎上腺素與正腎上腺素（包括壓力荷爾蒙皮質醇）大量分泌，這些荷爾蒙會造成心跳加快、血管收縮，最後導致血壓短時間快速升高。

黃晨祐醫師進一步指出，熬夜、睡眠不足及日夜顛倒，常會嚴重干擾人體生理時鐘，正常情況下，血壓在夜間應下降讓心血管系統休息。然而，倘若作息混亂的話，副交感神經（負責修復與放鬆）會受到抑制，夜間血壓可能維持偏高，形成「夜間高血壓」或「非夜間降壓式血壓曲線」，將會大幅增加心血管疾病風險。

值得一提的是，血壓不穩定可能造成長期傷害，這種長期血壓不穩定，迫使血管與心臟不斷面臨壓力衝擊，這種波動比單純的高血壓更危險，往往反覆損傷血管內皮，增加心肌耗氧量，可說是所有心臟病的源頭。

黃晨祐醫師強調，種種對心臟造成長期刺激，常會導致嚴重心臟問題，第一，心律不整，血壓波動與交感神經過度活化，常會影響心臟電生理穩定性，導致心肌細胞電位傳導異常，常見症狀包括心悸、胸口不適、頭暈甚至暈厥。另外，許多人壓力大時會感覺心臟有「漏跳一拍」或「突然重擊」感。

情況更嚴重的話，甚者會出現心房顫動，心房顫動會使心跳節律失去穩定性，並會增加中風的風險，倘若沒有適當處理，心律不整可能危及生命。

第二，冠狀動脈痙攣，血管痙攣是一種與傳統血管堵塞不同的心臟病變，在壓力與自主神經失衡的情況下，供應心臟血液的冠狀動脈血管平滑肌可能突然收縮，如此一來就會形成「血管抽筋」！冠狀動脈痙攣會造成暫時性心肌缺血，進而引發劇烈胸痛，通常發生在休息或半夜凌晨時分，甚至情緒緊張的時候。即使血管沒有嚴重狹窄，血管瞬間縮窄仍可能誘發心肌梗塞或致命心律不整，壓力大、吸菸、作息不正常都是高危險族群。

第三，心臟衰竭，若是把壓力比作超載，那麼心臟衰竭就是人體這台引擎快要「報廢」了！血壓忽高忽低及長期高負荷狀態，會讓心室壁變得肥厚、僵硬，最終導致心臟收縮或舒張功能受損，初期症狀包括活動耐受度下降、爬樓梯會喘、容易疲倦；中期則會出現睡覺時無法平躺，下肢出現水腫；到了後期即使坐著休息也會呼吸困難。心臟衰竭惡化也會進一步影響血壓調控，讓血壓更不穩定，最後形成惡性循環。