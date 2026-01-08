自律、閱讀、找回自己 面對老 簡靜惠有備而來
從豪門長媳到文化推手，從青春到晚年，洪建全基金會創辦人簡靜惠投入文化耕耘，對台灣文學、文化貢獻良多，一生瀟灑的她，熱愛旅遊、生活，富有幽默感，不避談豪門，更在基金會50周年紀念出版中提到自己是最會花錢的豪門長媳，並侃侃而談對文化的耕耘。迄今，85歲的她，帶著中風不適的身體持續復健，她說：「面對老，我有備而來。」
愛讀書 臨老不寂寞
簡靜惠嫁入洪家，成為台灣松下電器創辦人洪建全的長媳，她說服公公將家族的影響力投入到文化事業中。她對這一生選擇投入文化事業感到自豪，也期許家人能繼續傳承這分心意，她認為，文化能深耕，也能開創，她的創見讓許多文化人得以盡情創作。
她表示，文化累積的養分，才是真正屬於自己的。她以「愛讀書」的天性，加上卓越的執行力，讓基金會成為文化界的指標。兒時的她就喜愛閱讀，她說：「我基本上就是愛讀書，愛讀書不寂寞。」
在文化界，簡靜惠的名字代表著一座巨大的精神地標。她是台灣首本專業書評雜誌《書評書目》的創辦者，是洪建全基金會的領航者，更是雲門舞集與民歌運動初期的重要支持者。她以一句「閱讀是一生的學習」的信念，為台灣文化種下知識與藝術的種子，讓文化落實在地。
這位終生致力於文化教育的推手，在80歲那年，被突如其來的「小中風」打斷與同遊的行程，也幸好是與家人在一起，在家人堅持下迅速就醫，不然要是她的個性可能會先玩再說，談到中風經驗，她說：「真是太大意了。」
小中風 有紀律復健
瀟灑一生，為人海派、熱情、喜愛旅遊的她，中風後面對右半身知覺受損，以及身體「進步與衰老兩相抵消」的殘酷現實時，她並沒有選擇絕望，她常常說：「破壞很快，建設（恢復）很慢。」 這句話道盡了復健的艱辛。她坦言，復健對年輕人而言是「好起來」，但對老人來說，卻是「一邊好，一邊老」──進步的空間被退化所抵消。
她選擇放下比較，專注於「自律復健」與「規律生活」的執行。她用小學生的練習簿歪七扭八地練習寫字，因為她知道，末梢神經的恢復是最慢的，再苦再痛都必須去試。她愛上讀詩，喜歡更精練簡潔的字句，她也開始畫畫，特別是使用粉彩的媒材，透過塗抹創作，讓復健生活「痛與創作並行」。
簡靜惠的「備」不僅止於生活，更延伸到了生命的終點。她從80歲開始，就積極地著手於立遺囑，並與兒女討論「優質死」的理念。這分積極面對死亡的態度，來自於她對生命價值排序的清晰。她開始學畫畫、學鋼琴，雖然挫折感大於成就感，但她享受的是嘗試的過程；在旅行方面，她將目標從全球轉向了台灣，她說：「過去我有很多國外旅遊的經驗，現在我更希望可以多走走台灣的森林步道、看樹、看廟宇。」
面對老 整合身心靈
在人際關係上，她也找到了屬於晚年的「不合群的自由」。她說：「人與人之間，不舒服就不往來，沒辦法改變的，就趕出去；生病時領悟，後半生不合群也是可以的。」她不再在乎是否要當一個「人緣很好的人」，同時，她也相信如果衝突是出於好意，彼此也能在善意中和解。
心理學家Erikson的心理社會發展階段，談及老年階段面臨的是「自我統整或絕望的衝突」，而簡靜惠的生命軌跡，面臨中年喪偶，晚年中風，她整合人生興趣，持續投入文化耕耘，在晚年面對身體挫敗，仍持續為自己努力復健。
簡靜惠寫下《面對老，我有備而來》一書，這是她人生的自我統整，也是智者智慧的集結，她希望與讀者分享：「面臨高齡時代，人人都該有的身心準備──學習的心，豁達生活，與病共存。」
