「自戀式傷害」讓張文變厭世孤狼 成魔過程曝！醫：他也是模仿犯

北捷隨機攻擊善兇嫌張文的心理狀態持續被關注，精神科醫師沈政男指出，張文犯案時配戴面罩與軍事裝備，屬於「自我催眠的儀式」，目的是將自己轉換成無情的殺人機器，但他強調即便如此，犯嫌「還是有殺不下去的時候」。另外，沈政男認為張文與鄭截同樣遭到「自戀式傷害」，當挫折傷到他們的自尊核心，他們會變成孤狼，此時厭世、想報復，已經起了殺機，最後便鑄下大錯。

警方持續追查張文犯案動機，發現他在網路上訂房，預計聖誕節當天入住大同區某間旅館3天，不排除原本計劃「第3波攻擊」。（圖／翻攝畫面）

從犯案手法來看，沈政男認為張文明顯存在模仿脈絡。除外界熟知的鄭捷事件外，也可能受到2012年美國奧羅拉戲院槍擊案影響。該案犯嫌為神經科學博士班中輟生，犯案時戴防毒面具、身穿軍事裝備，與此次台北案件的裝扮高度相似。沈政男表示，沈政男表示自己長期關注大規模隨機殺人案件，第一時間便聯想到這起案例。

針對犯嫌的背景，沈政男進一步分析，鄭捷曾就讀國防大學後遭退學，而張文也有志願役軍旅背景，兩人對軍事生活的嚮往並非偶然。他指出，軍事訓練強調剛強、堅毅、攻擊與抵抗，特別容易吸引具有相關人格特質的人。從曝光的酒駕紀錄來看，犯嫌入伍僅兩個月便被軍方開除，這極可能成為其人生中最大的挫折，「是不是因此埋下了恨意與殺機，有待警方解碼他的筆電紀錄」。

對於外界質疑受害者多為男性是否涉及厭男情結，沈政男直言「不是」，而是相對而言，犯嫌「不忍傷害女性」。張文在北捷投擲煙霧彈後冷血砍殺無辜民眾，但沈政男從心理學角度分析，犯嫌戴面罩、穿軍事裝備並施放煙霧彈，一方面是為了擴大攻擊力道，另一方面則是一種將自己轉換成無情殺人機器的儀式，但即使如此，他仍在某些時刻「殺不下去」。

挫折人人都有，問題就出在，有沒有造成「自戀式傷害」，也就是傷到自尊的最核心、最底層，好像被人踩在腳底下。（圖／中天新聞）

沈政男也判斷，犯嫌從一開始就已做好被逮捕後結束生命的打算。他在《中時新聞網》專欄指出，挫折人人都有，問題就出在，有沒有造成「自戀式傷害」，也就是傷到自尊的最核心、最底層，好像被人踩在腳底下。

「這是什麼樣的屈辱？會激起什麼樣的怨恨與報復？此乃理解大規模隨機殺人的重要心理線索。當初鄭捷的判決書裡就寫了「自戀式傷害」幾個字，但我想法官並不完全了解它的心理學意義，因為這是精神分析的詞彙。在犯案前的一段時間，是不是跟家人還有親友逐漸疏離？因為這時候已經起了殺機，走進了自己的死胡同裡。」

「什麼樣的死胡同？就是我先前講的：恨世與厭世。遭受自戀式傷害以後，如果怨恨與報復的力道強到自己都控制不住，必須做出難以承受後果的舉動，就會導向自殺這樣的出路。」

沈政男特別提到捨身救人的余先生，其高齡母親請求外界不要責怪犯嫌父母，並表示自己也不怪他們，讓他深感敬佩，形容這是「大慈大悲、充滿人生智慧的表現」。他呼籲社會不必因此改變生活方式，而應集思廣益思考：為什麼一個那麼年輕的人，會一步步走向如此極端而嚴重的錯誤，唯有理解成因，才能真正避免下一場悲劇重演。

