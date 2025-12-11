自我性愛嗨過頭「爽死」真實發生！前命案調查官：每幾個月就會遇到一次。示意圖／翻自ibarakinews.jp

不少人解決性欲問題，會採取自慰手法，不過日本一名前「檢視官」（負責調查與勘驗死亡現場的警官）山形真紀就指出，通常每隔幾個月，就會發生「自慰爽死」的案件。

日本《PRESIDENT》週刊報導指出，山形真紀近日出版新書，分享自己擔任檢視官時，遇到的奇怪案例。其中一個就是「自慰死亡」。山形說，之前她到一個死亡現場勘驗，發現一名年約50多歲的男性死者，呈現坐在椅子上、下半身赤裸的姿勢，桌子在他前方，耳朵戴著耳機，桌上擺有一台手機。隨後山形檢查這名男子生前用手機看的最後一段影片，就是YouTube上有女性裸體的影像。

接著山形在現場，發現遺體旁有一捲衛生紙，顯然是射精後留下的，她說：「我對年輕的警官說『又是自慰…』，菜鳥感到驚訝直問：『真的有人會這樣死嗎？』」不過山形仍冷靜地對菜鳥警官下指示，完成現場檢証。之後遺體交由法醫鑑定，法醫確認死者是自然死亡，而死因是心臟奏停。山形稱，就法醫鑑定，很難明白地將「自慰」與「死亡」做直接連結，因為大多數的案例都只能判定為心臟驟停。山形也說，她大概每隔幾個月，就會遇到這種「自慰死亡」的案例，死者多為中老年男子。

山形還提到，有時發生在旅館或摩鐵的「死亡案」，會給死者家屬帶來2波大衝擊。第1波就是親屬死亡的消息，第2波就是死者的婚外情或不倫戀因此曝光，讓不知情的家屬大受打擊。山形說，在檢証的過程中，都會翻查死者所有的電腦、手機資料，因此有時意外找到死者的出軌證據。即便有的當事者是在家中獨自暴斃或死亡，也有可能從死者的手機與電腦中，找到出軌證據。有的案例顯示，這些「數位資料」的曝光，反而讓家屬比得知家人死訊更受打擊。



