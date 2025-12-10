自我感覺良好？川普自評成績「A+++++」 民調卻顯示多數美國人不買單

記者蒲世芸／綜合報導

美國總統川普再度展現出滿滿自信！美媒Politico報導指出，川普9日接受訪問時，被問到如何替自己的經濟成績打分數時，川普毫不猶豫地說，要給自己「A+」，甚至是「A++++++」的超高評價。

不過，現實似乎有點不一樣。從民調到期中選舉民主黨的「藍色浪潮」，都顯示許多美國人並不認同川普的經濟有這麼神，其中還包括不少原本的川普支持者。然而，川普則是將民眾的痛感歸咎於前任總統拜登與民主黨；他強調自己是「收爛攤子」，為美國帶來經濟回穩。

川普對自己的經濟施政成績感到很滿意。（圖／翻攝自白宮）

川普稱自己救回經濟

川普在訪談中表示：「我接手時一團亂，物價在我上任前就創新高，現在價格已經大幅下降。」但實際上，數據顯示不少商品與服務價格在川普回鍋白宮後仍持續上升，包括美國消費者物價指數（CPI）與扣除食物和能源的核心通膨，在截至9月的12個月內上漲3%、公用事業費用9月雖略降，但全年漲幅近12%。

當向川普轉述一名川普支持者抱怨生活成本飆升，包括雜貨、水電與小生意營運成本時，川普則是直接略過問題，改稱能源價格大幅下降是他的巨大政績。

美國人似乎不太滿意？

報導中提到，根據最新的蓋洛普（Gallup）民調顯示，僅36%的民眾滿意川普的經濟表現；CBS/YouGov民調中，則只有32%認為目前經濟狀況良好，65%受訪者認為川普政策讓食物與雜貨更昂貴。

而摩根大通研究（JPMorgan Chase Institute）報告指出，美國家庭「扣除通膨後」收入成長最近幾個月僅微幅增加，跟十多年前金融危機後的疲軟期差不多。

換句話說，錢沒有變多，但東西卻變更貴了。

面對選民的不滿，川普本週下令調查食品價格壟斷，尤其瞄準外國企業。但這也凸顯他關稅政策的矛盾，想要食物便宜，就很難少了便宜的外國勞力、進口與資本。

