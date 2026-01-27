自我斬首？中共軍方動盪恐「重創攻台能力」 綠營點1關鍵：習近平怕了

政治中心／李紹宏報導

中共軍方高層在2026年開春發生劇變，中央軍委副主席張又俠、聯合參謀部參謀長劉振立雙雙落馬，是「換羽重生」還是「自我斬首」？引發議論。民進黨中國部主任吳峻鋕認為，解放軍指揮體系面臨徹底重組，標誌著中共對政治安全威脅已達極限，示警台海局勢方面「軍事風險下降、誤判風險上升」，更分析習近平還在擔心會被誰背叛。

中共中央軍委副主席張又俠（左）與中央軍委委員劉振立（右）雙雙落馬。（圖／翻攝畫面）

吳峻鋕指出，中國國防部24日證實，張又俠與劉振立已因涉嫌嚴重違紀違法遭立案審查。隔日《解放軍報》隨即定調，痛斥兩人「嚴重踐踏破壞軍委主席負責制」，暗示重點在於政治安全而非單純貪腐。此次行動導致中央軍委七人領導層僅剩習近平與張升民兩人，原有指揮體系近乎癱瘓。

對於此動機，吳峻鋕認為，除了貪腐說與政變傳聞外，更涉及對台戰略的分歧。身為「實戰派」老兵的張又俠，可能因對「2027攻台目標」的冒進路線有所保留，被習近平視為推行戰略的絆腳石。

吳峻鋕分析，這次整肅是習近平對權力的極限自保，也推測習近平還在擔心會被誰背叛。

民進黨中國部主任吳峻鋕認為，中共對政治安全威脅已達極限。（圖／民進黨提供）

最後，在台海局勢方面，吳峻鋕預警，中共這波動盪恐導致「軍事風險下降、誤判風險上升」的雙重效應。短期內因指揮鏈崩潰，解放軍大規模攻台能力必然受挫；但長期而言，習近平的決策結構將更加孤立，且高度依賴「忠誠型回報者」。在缺乏正確信號的情況下，決策鏈極易形成錯誤判斷，導致台、美、日之間的戰略誤判可能性大幅上升，因此我方需高度警覺。

事實上，獨立時評人蔡慎坤曾爆料指出，這場行動是習近平自二十大後便著手佈局，旨在全面拿下張又俠。蔡慎坤分析，對張又俠的迅速抓捕，不僅是對紅二代、軍二代群體的當頭棒喝，更是對黨內元老的震懾，旨在嚴禁任何人對「習天下」的威權體制有所妄議。

