自我期許「追隨蔣經國」！鄭麗文謁陵喊：為台海搭一座橋、突破現狀

記者陳思妤／台北報導

今日是蔣經國逝世38週年，國民黨主席鄭麗文前往桃園謁陵（圖／翻攝畫面）

今（13）日是蔣經國逝世38週年，國民黨主席鄭麗文前往桃園謁陵。她受訪時稱，蔣經國一直是國民黨追隨的對象，她今天見蔣經國也在內心自我期許，「也希望我能追隨經國先生」。她高喊，希望國民黨承續蔣經國的成就，為台海和平打開一扇窗、搭上一座橋，在未來的這兩、三年能夠突破現狀，讓中華民國繼續穩健走下去。

鄭麗文今天上午赴蔣經國逝世38週年頭寮謁陵，她接受媒體聯訪時表示，蔣經國過去的風範、偉大的事蹟，「一直都是我們這一代中國國民黨所追隨、學習的對象」，所以今天率領中央黨部在桃園地方黨部陪同下親自來謁陵。

鄭麗文說，在國家處境特別艱難、國際環境詭譎多變的時刻，「希望今天能夠再一次重新回顧思考蔣經國先生帶給我們的偉大遺產，學習蔣經國先生的精神」，她本人會進到裡面跟蔣經國說說話。

鄭麗文表示，自己一向希望前輩給她更多的勇氣、智慧，「今天見蔣經國先生，我也在內心當中自我期許，也希望我能追隨經國先生」，用對的人、做對的事。她稱，過去中華民國在台澎金馬風雨飄搖，面臨各種考驗，不但順利挺了過來，而且創造了傲視全球的民主和平轉型政治奇蹟，以及第一波成為亞洲四小龍的經濟奇蹟，後來第二波還創造護國神山的高科技半導體王國的經濟奇蹟。

鄭麗文說，即便主客觀環境如此的艱鉅，依舊創下各項傲人奇蹟，希望在這樣內外交迫時刻，「國民黨也能承續蔣經國先生的成就，在這個時刻創造屬於我們這個時代的奇蹟」。

鄭麗文提及，要能夠深化、鞏固被當局破壞侵蝕的民主、法治、平等、均富的台灣社會重要基石，「更必須為台海和平打開一扇窗、搭上一座橋」，能在現在風雨飄搖、內外交迫、戰雲密布的危險時刻改變這樣的氛圍，希望在未來的這兩、三年能夠突破現狀，讓中華民國繼續穩健走下去。

