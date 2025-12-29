自我療癒的力量 慈母心呵護大地

慈濟志工彭瑞珍，做了40年保母，她把照顧孩子的耐心與細心，運用在呵護大地的環保日常。過去的嬰兒車，她回收再利用，用來載點心跟環保菩薩分享。丈夫生前長年洗腎，她不辭勞苦親自照顧，有法親的關懷陪伴，她持續做環保不間斷。做慈濟、做環保，也成為了彭瑞珍自我療癒的力量。

天還沒亮，志工彭瑞珍已經起床煮豆漿，把保溫桶放進嬰兒車，推往環保站。

慈濟志工 彭瑞珍：「以前我是保母，用這台車來推小朋友，回收再利用，(把點心)推去環保站。」

廣告 廣告

嬌小的身影，在環保站穿梭，做了40年保母，推動搖籃的手，變成守護大地的雙手。

慈濟志工 彭瑞珍：「這個環保場地給我們做，我們要很珍惜，所以我就很認真，只要有時間 我一定是來做。」

丈夫生前洗腎多年，彭瑞珍親自照顧，仍把握空檔投入環保。

慈濟志工 廖秀美：「用心在每一個當下，把握因緣 會利用時間出來做。」

四年多前丈夫往生，在法親陪伴下，她靠著做慈濟，把付出當療癒力量。

慈濟志工 彭瑞珍：「不管做慈濟任何一件事，像參與安美 訪視，我就會覺得說，世上比我苦的人還更多，所以我是幸福的。」

平時彭瑞珍也和鄰里長者一起種菜、互動，收成後分享給社區，傳遞慈濟人的溫暖，也為生活增添踏實的幸福感。

更多 大愛新聞 報導：

慈濟xSDGs 執法者的守護者

明東北季風增強 基隆宜蘭有較大雨勢

