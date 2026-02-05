自我要求操練魅力 刺刺滿腦子跳舞不理告白

在街舞圈、男體寫真界小有名氣的刺刺胡峻豪，抱著對歌唱的熱情，一圓歌手夢。

從街舞跳到螢光幕前，33歲的刺刺胡峻豪從「帥哥舞者」變「歌手」，這段路走了快20年。29歲才發首支單曲，他笑說自己是「大器晚成」，但看著他那身精實的肌肉與對自我的要求，其實剛好展現了熟男魅力。

外型陽剛的刺刺，看到貓咪立刻眼神放軟，瞬間變成貓奴，反差感藏不住。（翻攝自刺刺IG）

猛肌吸睛 拍寫真出名

聊到「刺刺」這個名字，他忍不住自嘲：「國中教官看到我的髮型，整天『刺刺頭、刺刺頭』的叫，結果就跟我到現在。高中後沒再抓那種刺蝟頭了，但名字改不掉。」他在北士商念書時就是熱舞社風雲人物，在女生占七成的學校裡，情書跟訊息沒少收過，但當時滿腦子只有跳舞，「那時候放學就是去雙連地下街練舞，假日還要提早去抽籤、猜拳搶位子，真的沒想那麼多。」

被攝影師相中拍攝男體寫真，刺刺大方展現「肉體美」，並將身材視為表演與創作的一部分。

外界對刺刺的印象，除了舞技，就是從18歲開始健身練成的肌肉，讓他被攝影師相中拍男體寫真，是不少同志眼中的「天菜」，但也因此常被誤認性向，「念書時就有很多同志朋友，大家都很尊重界線。我是直男，但我拍寫真集也是為了服務欣賞我的粉絲，畢竟支持我最多的就是同志族群。」

入坑貓奴 一泡尿嚇壞

刺刺也有溫柔的一面，當天採訪場地是有貓咪的咖啡廳，他見到貓就提起貓兒子「哥哥」，說自己看朋友分享貓咪照片時被推坑，在桃園一家鰻魚罐頭加工廠相中眼神哀怨的小貓，「那時候牠才3、4個月大，現在都3、4歲了。」養貓後的刺刺成了標準貓奴，甚至還得應付貓兒子的「抗議」，「有陣子牠膀胱出問題，半夜竟然直接在枕頭上撒尿，嚇得我趕緊送牠到醫院。那次之後我開始瘋狂研究健康知識，牠一有狀況，我心情就跟著down，真的像在養小孩。」

外型與氣質讓刺刺深受同志族群喜愛，他坦言珍惜每一份支持，也始終清楚拿捏界線。（翻攝自刺刺IG）

這次新歌〈Back At 2 me〉找來韓國團隊打造，由於K-pop舞蹈的發力點跟街舞完全不同，讓刺刺砍掉重練，「K-pop要的是那種乾淨俐落的線條，我找很多朋友來合作舞蹈挑戰，大家都跳到想放棄。」他對歌手夢充滿熱血：「就算沒被大公司簽下，我也會持續出作品。我想做那種大家會想跟著跳的音樂，累積到可以開專場的那天。」

舞台上的刺刺（中）存在感十足，但私下個性溫和，也很清楚自己要什麼、不要什麼。（翻攝自刺刺IG）

天后背後竄出頭 刺刺

本名：胡峻豪 （TSZ）

年齡： 33歲

學歷：台北市立大學運動藝術學系學士班

作品：數位單曲〈Back At 2 Me〉〈Bumble Bee〉〈Horny〉等、寫真集《Cheese Cake》、演出盧學叡〈我是誰〉MV

場地提供：杯子裡的貓

