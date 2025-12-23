自打臉？藍白喊廢監院今提彈劾 吳思瑤酸爆：黃國昌法盲又文盲

即時中心／黃于庭、魏熙芸報導

立法院近2年由國民黨、民眾黨掌握多數，日前否決行政院提出的《財政收支劃分法》覆議案，府院15日拍板以「不副署」抗衡。未料，藍白竟變本加厲，聯手通過臨時提案，移請監察院彈劾行政院長卓榮泰，今（23）日更率眾前往監察院遞交陳情書。不過此舉卻也讓人質疑，在野長期宣稱要「廢監院」，是否相當自打臉？對此，民進黨立委吳思瑤狠酸立院有「違憲雙寶」，民眾黨主席黃國昌則是「法盲又文盲」。

有關藍白要彈劾卓榮泰一事，吳思瑤表示，這些無疑都是政治動作、攻擊，真的百思不得其解，說監察院無用要廢除監察院的民眾黨，現在卻求助於監察院；一向聯手鬥臭司法的藍白，又拿政治案件，脅迫司法權作為政治攻防的工具，「把憲政機關作為政治操作的工具，這種起心動念、政治動機都非常不合理」。

接著，吳思瑤提醒黃國昌，他已經違憲「2連敗」，號稱是立法院的違憲雙寶，1個是藍委翁曉玲、1個就是黃國昌，後者去年國會擴權法案，被大法官憲法法庭打臉，其實大法官解釋已經清楚說明，立法院並沒有移送官員彈劾的權力。

「黃國昌不只法盲、更是文盲」，吳思瑤狠酸，對方對於憲法法庭的宣判都不看、也搞不懂；至於要告發大法官，不管是憲法78條統一解釋憲法權力，或是憲法訴訟法38條憲法法庭的解釋，全國各機關跟人民都要遵守，藍白到底要無法無天到什麼程度？黃國昌卸任僅剩40天，她也無奈喊話「總預算還不審查嗎？」能否行行好，做點福國利民的事情。

民進黨立委吳思瑤。（圖／民視新聞）

針對藍白不滿憲法判決，吳思瑤回應，如果認為憲法有所疑義，並不是用立法權去挑戰司法權，「不要再次立法院最大、立法院說了算，其他5院說的都不算數」，這就是現在藍白的基本邏輯，他們一再存有「立院最大、國會優位」的錯誤且違憲的認知。

吳思瑤強調，要是對憲法條文有所疑議，可以啟動修憲程序，黃國昌不也搞了修憲委員會嗎？如果循修憲程序，也可以經由立法院的提案，最終交由公民複決。為什麼捨現有的合憲手段不用，再次把憲法法庭解釋直接交由公投，這是兩碼事。

最後，吳思瑤痛批，藍白一再將憲政工具作為選擇性選用的攻擊手段，完全不理會憲法的規範，也不管現行存有的法治秩序，「黃國昌到底你是康乃爾大學，還是康乃馨大學？」

