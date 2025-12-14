自投羅網！中國男在韓國報案「遭毆劫財」 警一查竟是詐騙幹部

中國男子在韓行詐，因集團內鬨遭毆打，報案後反而被警方揪出詐騙犯行。（示意圖，AFP）

南韓首爾金浦國際機場日前有一名中國籍男子報案，稱遭人毆打劫財，但警方到場後發現他涉嫌語音釣魚詐騙及洗錢，事件疑似為詐團內部衝突，警方當場將他逮捕，並查獲約8,000萬韓元（約新台幣170萬元）犯罪所得。

據《東亞日報》報導，11日晚間該名31歲中國男子在金浦機場向警方報案，稱自己遭毆打搶財，但警方進一步調查後發現，他並非單純受害者，而是語音釣魚詐騙集團在南韓負責資金運作的核心成員，警方當場查獲犯罪所得約8,000萬韓元（約新台幣170萬元），並依《犯罪收益隱匿規制法》及詐騙等罪將其逮捕送辦。

調查顯示，該男子持有合法外國人登錄證，在韓期間每週前往濟州島等賭場，將詐騙所得兌換為賭場籌碼，再換回現金進行洗錢，警方利用AI技術分析其手機錄音與備忘錄，成功掌握他行詐的關鍵證據，警方認為此次報案的毆打事件，可能源於集團內部金錢糾紛。

