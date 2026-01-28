自投羅網! 大膽偷車賊騎贓車 "沒油求助警"遭活逮

中部中心／黃毓倫、陳建華、邱俊超 苗栗報導

偷車賊怎麼會自投羅網找上警察呢？苗栗卓蘭警方接獲民眾報案，機車沒油，請求到場協助，結果警方到了，一查駕駛沒有駕照，機車也是贓車，另外查到一面失竊車牌跟失竊手機，嫌犯坦承全都是偷來的，機車騎到卓蘭沒油，只好硬著頭皮找警方幫忙。

凌晨四點多天還沒亮，警方獲報來到加油站，只見一名男子站在機車旁邊一籌莫展，因為機車沒油騎不動了，而加油站又還沒營業。

警方查出這名男子無照駕駛，直覺不對勁，而這台機車也已經報失竊，他也支支吾吾、講不清楚是誰的。

這名男子真的是搞不清楚狀況，騎贓車趴趴走就算了，騎到沒油還自投羅網找警方幫忙，警方還查出他涉及多起竊案！





自投羅網！ 苗栗大膽偷車賊騎贓車 「沒油求助警」遭搜出多樣贓物

男子來到加油站想加油，不料加油站還沒營業，只好求助於警方。（圖／民視新聞）









大湖分局卓蘭分駐所所長錢永豐：「經查該機車為失竊車輛，經查該駕駛人，自苗栗市區竊取機車之後，駕駛至卓蘭地區，騎到沒油向警方報案，警方於機車內，又起獲另外一面失竊車牌，並查獲犯嫌身上，有另一竊取之手機。」





自投羅網！ 苗栗大膽偷車賊騎贓車 「沒油求助警」遭搜出多樣贓物

警方查出男子騎乘的機車是失竊贓車，當場將男子上銬帶回偵訊。（圖／民視新聞）









警方一箭三鵰，一舉查獲失竊機車、還有車牌跟手機，將嫌犯依竊盜現行犯移送法辦，也把失竊財物物歸原主。





