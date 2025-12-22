自投羅網！毒駕男「車」停警局前 掏口袋拿證件又掉毒

台北市一名男子前往派出所領取法院公文，卻意外成為現行犯被逮捕。這名男子在掏出身分證時，不慎將第三級毒品K他命一同掉出，且手中握有車鑰匙，被警方當場查獲毒駕，更諷刺的是，他的車就停在派出所門口。警方在搜查過程中，還從他褲子口袋發現第二級毒品依托咪酯煙彈及摻有K他命的藥錠等證物，全案已依持有毒品及毒駕等罪名送辦。

跑警局收法院公文，毒駕男掏證件曝K他命。（圖／TVBS）

這起荒謬的自投羅網事件發生在上個月中，當時，這名身穿黑衣黑褲的林姓男子將轎車停在警局門口，大剌剌地走進派出所，聲稱要領取法院寄給他的公文信件。然而，員警立即注意到他口齒不清、神情異常，便要求他出示證件。

廣告 廣告

在林姓男子掏出口袋內的證件時，毒品K他命意外掉落，當場成為現行犯被逮捕。警方眼尖地發現他手中緊握著一把車鑰匙，立即懷疑他是在毒駕狀態下來到派出所，而他的車輛就停放在警局門前。

更令人意外的是，在警方準備搜查時，林姓男子的褲子口袋又掉出了更多毒品，包括依托咪酯毒煙彈，這也使他百口莫辯。中崙派出所所長李年立表示，全案在男子身上及車輛中查獲第二級毒品依托咪酯煙彈、第三級毒品K他命以及摻有K他命之藥錠等證物，該名男子持有毒品、施用毒品駕車等情事，已一併偵辦。

據了解，這名沒有穩定工作的林姓男子，原以為有信件要領取，但警方查證後確認法院根本沒有公文寄放在派出所。最終，他不僅因口袋掉出的毒品而曝光，還因毒駕且大膽將車停在派出所門口而自投羅網。

《TVBS》提醒您：

◎珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬

◎毒品防制諮詢專線：0800-770-885

更多 TVBS 報導

景美河堤驚見毒蟲開車！男子「車藏吸食器」辯不是我的 警一驗全露餡

又是無照毒駕！台中男不知撞到翁輾斃落跑 喊冤：看畫面才知

囂張！淡水豬肉攤兄弟掛假車牌還違規 車內「飄K味」慘了

有片／三重殉職警同路口又傳毒駕 工人「殺人式」撞斷路人右腿

