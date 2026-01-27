自投羅網 竊賊機車汽油用罄求助警方卻3罪齊發被移送

機車汽油用罄求助警方，卻被查出3起竊盜案男子被現行犯送辦。（圖：警方提供）

真的是自投羅網！苗栗一名陳姓男子騎機車行經卓蘭鎮，由於機車汽油用罄，身上又沒錢加油，於是求助警方。不過警員到場後，意外查出機車是從苗栗市偷來，車上還有一面失竊車牌，警方還發現陳姓男子身上另一支手機是失竊贓物。結果陳姓男子油沒加成，反而吃上3條竊盜罪官司，被警方依現行犯移送偵辦。

苗栗縣警局大湖警分局於27日清晨4點半左右，接獲110轉報，指稱陳姓男子機車的汽油用罄，需要警方協助，地點則位於卓蘭鎮台3線上的台塑加油站。警方也派遣卓蘭分駐所警員前往處理。

原本2名警員以為是為民服務案件，到場後陳姓男子表示機車汽油用罄，身上又沒有錢，拜託警方幫忙「加油」。但2名警員觀察陳姓男子雙手雙腳污穢，且言語行為怪異，直覺不是單純的為民服務案件，查詢陳姓男子所騎機車，赫然發現是通報失竊的贓車，陳姓男子當場坦承機車是從苗栗市竊取而來。凌晨氣溫相當低不耐寒冷，只想趕緊加完油離去，身上又沒錢加油，只好冒險向警方求助。

2名警員進一步清查陳姓男子身份，發現27歲陳姓男子有竊盜等前科，警方同時在機車的置物箱內起出另一面失竊車牌，嫌犯身上也有一支失竊手機，嫌犯均坦承是偷竊得來。全案警方則是依3起竊盜罪嫌，將陳姓男子移送苗栗地檢署偵辦。（彭清仁報導）