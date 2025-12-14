自投羅網！陸男首爾機場報案遇劫 警AI翻譯揪詐團身分反被抓

一名31歲大陸籍男子在南韓首爾金浦國際機場報案，聲稱遭人毆打搶劫，警方到場後利用人工智慧翻譯技術查驗其手機內容，意外發現他是語音釣魚詐騙集團的洗錢總管，當場查獲犯罪所得8千萬韓元（約170萬元新台幣），隨即將其逮捕。

大陸男子報案遇劫反遭南韓警方揭詐團成員身分落網。（示意圖／pexels）

根據《東亞日報》報導，金浦機場警察署14日透露，這名大陸男子於11日晚間8時10分許在機場撥打112報案，表示自己遭到毆打並被搶走金錢。警方接獲報案後前往處理，原本以為是單純的暴力搶劫案件，但在聽取被害陳述時，發現該男子的手機與隨身物品中有可疑的中文紀錄。

金浦機場警察署反恐安全2組警員沒有將此案當作一般暴力案件處理，而是立即運用AI翻譯技術，即時分析該男子手機內的對話內容與備忘錄。翻譯結果顯示，他並非單純的被害人，而是詐騙組織的核心資金管理者。警方進一步比對發現，他正是京畿南部警察廳偵辦中的語音釣魚詐騙案件裡，3名收款與運輸成員的上線總管。

調查顯示，該名大陸男子持有合法的外國人登錄證，可在南韓境內停留超過90天，他利用此身分自由進出南韓各地進行犯罪活動。警方查出，他每週都會前往濟州島等地的賭場，將詐騙所得的贓款兌換成賭場籌碼，再將籌碼換回現金，藉此方式清洗犯罪資金。

警方發現男子手機中可疑中文訊息隨即使用AI翻譯工具。（示意圖／pexels）

警方研判，該男子會報案的原因，是因為與同夥發生金錢糾紛而遭到毆打搶劫，目前已將涉嫌毆打的另一名嫌犯帶回調查，懷疑對方也是同一詐騙組織的成員。該男子因涉嫌違反犯罪收益隱匿規制法及詐欺罪被緊急逮捕。

主導偵辦的金浦機場警察署反恐安全2組警員金成一表示，幸好沒有將此案當作單純暴力報案處理，而是運用AI等工具仔細確認，才能成功逮捕資金洗錢總管。他指出，很慶幸能夠逮捕這個危害民生經濟的語音釣魚詐騙集團總責，也預防了可能再次發生的犯罪行為。

