自拍吸台灣人蜂擁Threads留言「抵達戰場」 韓國帥兵嚇問要刪文嗎？

台灣人出了名的愛用社群Threads，10月甚至榮登全球使用率第一，美國總統川普、澳洲男星「金鋼狼」休傑克曼Threads文一拉開，底下都充滿台灣人留言，近日有名韓國役男因長相深受台人喜愛，貼文湧進大批台灣人留言誇讚，目前已累積超過11萬讚，突來的潑天流量嚇得韓國人連連用簡中回應，最終似乎理解狀況後，改用繁體中文謝謝網友喜愛。

近日一名韓國男網友在Threads上發出2張軍服自拍照，貼文意外吸引台灣人注意，留言蜂擁而入，不少人留下台灣流行網路用語「抵達戰場」等，第一時間讓原PO嚇得不輕，透過翻譯仍不得其解，最終用簡體中文接連問：「這個帖子裡有台灣人的問題嗎？」「如果有社會問題，我會刪除帖子」。

而接力抵達的台灣人發現原PO疑問後，紛紛用中文、韓文、英文解釋，「別再說台灣人抵達戰場啦，他用翻譯解讀會以為要開戰，殊不知只是來看帥哥的」、「板主你好『台灣人已抵達戰場！』的『戰場』指的是留言區！！」、「沒有什麼台灣人的問題 有的話就是太帥了」。

另外還，有台灣網友告知繁體中文和簡體中文的差別，原PO似乎搞懂後，特別改以繁體中文致謝：「謝謝大家的喜愛」並附上笑臉表情符號。

台灣人愛用Threads的程度世界第一，今年10月間數據統計網站SimilarWeb資料顯示，台灣以21.83%流量貢獻度登頂全球，成為最愛使用Threads的國家，歐美名人一發文，留言區通常不會少見台灣人，川普、金鋼狼休傑克曼大概很能體會韓國小帥哥的疑惑心情。





