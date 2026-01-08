自拍照藏政治符號！李在明「安美經中」鋼索外交 求最大靈活性
南韓總統李在明對中國4天國是訪問昨（1/7）結束，多名專家檢視李在明此行成果，認為他在中、美兩大國夾縫中展現出靈活身段，無論手機外交或「安全靠美國，經濟靠中國（安美經中）」算盤都打得不錯，不過專家指同時迎合中、美，長期下來恐傷害首爾可信度。
英國廣播公司（BBC）中文網訪問多名專家分析李在明這趟國是訪問，文中先探討了他與夫人及習近平夫婦用「韓製螢幕小米手機」自拍照的「手機外交」。
自拍照的政治符號
李在明與習近平去年11月1日在南韓慶州舉行韓中峰會，會後兩人互贈禮物，中方準備了2支小米手機，並特別說明：「這款手機的顯示螢幕是韓國製的。」
李在明拿起手機查看，並詢問：「它的通訊安全嗎？」現場傳出笑聲，翻譯人員傳達對話內容給習近平後，習近平回答：「你可以檢查看看有沒有後門。」這番回應讓李在明拍手大笑。
這段輕鬆互動以玩笑方式，點破雙方心照不宣的議題——安全與戰略互信。
BBC指李在明這張自拍，展示一場精心校準的「戰術擁抱」，將科技與供應鏈互嵌，轉化為一種具象而微妙的政治符號，也摻雜自嘲式的安全焦慮。
他既要修復與中國關係，又不能激怒美國，須精準控制如何靠近中國，以免喪失迴旋空間，最大可能地維持「安美經中（安全靠美國，經濟靠中國）」和南韓戰略利益。
韓中關係恢復元年
上一次南韓總統對中國進行國是訪問，是2019年底文在寅訪中，美國西東大學（Seton Hall University）和平與衝突研究中心主任、外交與國際關係學院教授汪錚告訴BBC：「這麼多年未有（南韓）國家元首訪問，說明中韓關係經歷較多波折與困難。」
南韓「薩德事件」以來的中韓民間對立，以及南韓保守派與進步陣營對中政策的深度分裂，使得中韓關係長期處於低谷，前總統尹錫悅發動戒嚴後受審期間，其陣營及支持者多次提及「中國介選」，讓雙邊關係雪上加霜。
李在明此行被視為兩國關係走向「恢復正常化」過程中重要轉折點，用他自己的話來講這是「韓中關係恢復元年」契機。美國西東大學學者汪錚指出，李在明於國內對中國負面認知持續上升的背景下出訪，試圖重新平衡雙邊關係、穩定對中政策方向的政治努力。
防南韓在台灣問題上仿日
雖然帶著「破冰」性質，但習近平在回應解除限韓令相關問題時表示：「冰凍三尺非一日之寒，故化冰三尺也非一日之功」。即便如此，李在明此行仍是雙方各自表達立場的契機。
亞洲協會政策研究所非駐會研究員、南韓首爾成均館大學政治學系副教授趙晟敏（Sungmin Cho）說，首爾希望北京在北韓問題發揮更積極作用，中國則期望南韓在對美關係上採更獨立立場。
新加坡國立大學東亞研究所研究員張維良表示，對中國而言，這是一個向南韓闡述自身立場的機會，尤其是在當前對日摩擦的背景下，中國希望防止南韓在台灣問題上效仿日本。
專家：不會簽署文件
張維良認為對南韓來說，這次訪問「為在尹錫悅執政數年後逐步重啟、修復緊張的中韓關係定下了基調」，但也提醒，兩國目前分處亞太地區現行安全架構的對立陣營，「他們不會簽署那種會限制各自戰略自主性的正式文件。」
最終，李在明結束訪問，並未與中國簽署任何聯合聲明、公報，但簽署的15份文件，重點集中在相對「非敏感」領域，包括環境與氣候合作、產業園區與供應鏈穩定、交通運輸與未來移動等
張維良認為：「兩國打算放慢腳步，通過循序漸進的方式建立互信，努力在不激怒各自盟友和夥伴的前提下，尋找可合作的共同點。」
兩邊討好恐傷可信度
成均館大學學者趙晟敏說，南韓的對中政策與美韓同盟緊密交織，像一枚硬幣的兩面，南韓向中國靠攏可能激怒美國，反之亦然。對於李在明而言，前總統文在寅的親中和尹錫悅的親美都是前車之鑑。
趙晟敏說或許李在明是吸取了教訓，「試圖通過與兩邊同時接觸來最大化戰略靈活性。雖然這種戰略從長遠來看似乎不可持續，但李在明似乎在戰術上相當嫻熟。」
BBC指出，「最大靈活性」戰略的優勢，在於南韓得以避開美國的懲罰或者中國的報復，不過它的挑戰在於兩邊討好的方式隨時間推移，恐侵蝕首爾可信度，儘管存在風險，「最大靈活性」可能是李在明政府目前最好的選擇。
新加坡大學學者張維良認為，李在明的邏輯更接近一種務實平衡：南韓即便嵌入美國安全同盟體系，也不必然須與中國決裂，展現「通過精細調整外交策略，在2個激烈戰略競爭中的大國間找到韌性空間」的能力。
美國西東大學學者汪錚認為，李在明試圖推動一種更平衡的多方向外交，本質上是對南韓國家利益的重新校準，汪錚也說在高度極化地緣政治環境中，想保持政策彈性和戰略迴旋空間不易，卻是當前南韓最可行、最符合利益的外交方向。
中國對台日關係焦慮
李在明這行還有特殊背景，即過去2個月中韓關係回暖之際，中日關係因日本首相高市早苗「台灣有事」發言快速惡化。
新加坡大學學者張維良認為，北京迅速邀請李在明訪中，很大程度上源於對日本與台灣關係升溫的焦慮。 中國擔心日本之舉產生示範效應，在美國盟友陣營引發連鎖反應。對於中國的焦慮，李在明投桃報李地表示「尊重一個中國的立場」。
李在明昨天（1/7）在上海參觀大韓民國臨時政府舊址，與中國共同追溯抗日記憶時也表示：「如果不提中國，就無法談論大韓民國的獨立運動史。」張維良認為，這種高調的「歷史共鳴」並非單純的懷舊，而是向日本發出含蓄但清晰的信號：歷史記憶還在，東亞和平的必要條件是「正確的歷史態度」。
總體來說中國在這個焦慮中能從南韓得到的，並非激進的立場轉變，而是微妙的戰略默契：不越界、不跟風、不刺激，這或許已是首爾能給出的最大善意。
中國對北韓影響力正恢復
如同中國焦慮於台日同盟，南韓對北韓亦復如是，不樂見北韓與俄羅斯因烏克蘭戰爭日益親近。李在明希望中國將金正恩重新拉回談判桌。
BBC指出，表面上俄羅斯目前與北韓深度捆綁，一定程度削弱了中國對北韓的傳統影響力。不過成均館大學學者趙晟敏指出，隨著美國總統川普（Donald Trump）急於與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）談判結束烏克蘭戰爭，北韓對俄國的戰略價值正在下降，金正恩評估戰後情勢後，中國影響力可能正在恢復，中國將有能力說服或施壓北韓對話，最起碼能遏制其飛彈挑釁。
新加坡大學學者張維良也說，雖然平壤在情感上可能略偏向莫斯科，但真正讓北韓能維持日常運作的是來自中國的燃料與糧食，而非俄羅斯的軍事援助。南韓很清楚半島一旦爆發衝突，北韓能走多遠，取決於中國支持到什麼程度。
張維良分析，李在明的思路大概是南北韓不必是朋友，但也沒必要成為「生死仇敵」，因此此次訪問雖難達成具體協議，但通過展現溫和理性姿態，緩和緊張，或許已然足夠，足以讓南韓將精力集中於經濟，而非無休止的對抗消耗。
