自拍習近平關稅變25%，股市卻意外漲翻！謝金河點名這2檔：台灣記憶體後勢可期

​台美關稅談判耗時超過半年，結果於本月中旬出爐，台灣對等關稅稅率從20%降至15%，且不須疊加最惠國待遇（MFN）稅率；未料時隔數日，美國總統川普（Donald Trump）突宣布韓國關稅從15%提高到25%，理由是貿易協議在韓國國會「卡太久」，引發國際關注。財信傳媒董事長謝金河點出，關稅拉升後，出乎外界預期，當天南韓股市漲幅超過2.7%，這樣的底氣來自於「記憶體」。

​謝金河在臉書以「海力士、三星增加李在明的底氣！」為題指出，南韓總統李在明最得意的代表作，是拿出小米手機和中國國家領導人習近平玩自拍，李在明沒用三星手機，反而卻拿習近平送的小米，這是很機靈的討好動作，這很可能讓南韓付出一些代價。果然不多久，川普就以南韓國會杯葛美韓關稅恊議，決定將汽車等關稅從15%拉升至25%。

謝金河： 海力士、 三星共同撐起南韓 ​

​謝金河指出，外界多認為南韓慘了，但當天股市卻大漲135.28點，漲幅達2.73%，且漲勢持續至今。回顧去年南韓股市漲幅超過7成，在全球居冠；今年又上漲了24.64%，持續保持世界第一，李在明2025年6月就職時表示希望南韓股市能夠挑戰5000點，而後一下就達標，正是拜記憶體之賜，海力士（SK Hynix）股價暴漲十幾倍、三星（Samsung）大漲227%，共同撐起南韓央行一片天，連川普加關稅都撼動不了南韓股市。

​謝金河盤點，南韓出口7094億美元，其中對台灣順差370億美元，占比48%，從貿易角度看，韓國應善待貢獻順差最大的台灣，卻反而對逆差國投懷送抱，實在匪夷所思？他也提到，而向來逆來順受的台灣也正進行調整，美光總裁29日來台拜會總統賴清德，應是與台灣有更緊密的合作，因美光的記憶體有6成在台灣生產，台灣如何恊助美光在HBM的競爭力，美光恊助台灣記憶體產業的升級與發展，這應是未來的重要趨勢。

