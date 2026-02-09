自掏腰包十多年不間斷 洪進財春節前發獎學金暖心挺學子

▲最暖春節紅包！洪進財自掏腰包，131名王公里學子提前領祝福。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】 農曆春節腳步將近，家家戶戶忙著張羅年節事務之際，高雄市林園區王公里卻提前迎來一份別具意義的年節祝福。王公里長、里長聯誼會主席洪進財，於春節前夕再度自掏腰包發放里民子弟獎學金，讓131位在學學生提前領到象徵鼓勵與希望的「春節紅包」，為社區寒冬注入一股溫暖而踏實的力量。

洪進財出身基層，年少時因家庭因素未能長時間求學，早早踏入社會工作，歷經生活磨練，更深刻體會教育對改變人生的重要性。他常說，自己沒有高學歷，但正因走過辛苦的路，更希望孩子能多一條選擇未來的機會。也因此，在當選里長後，洪進財毅然將選舉結餘款全數投入教育，成立「王公里民獎學金」，多年來持續發放，從未中斷。

該獎學金不設年齡門檻，涵蓋國小、國中、高中職、五專至大學，只要努力向學、表現良好，每位學生皆可獲得新台幣1,000元獎勵。多年累積下來，每年受惠學生人數穩定超過百人，今年發放總金額更突破13萬元，至今已有近千名學子在求學路上，因這份鼓勵而更具信心。

對孩子們而言，這筆獎學金不只是金錢上的幫助，更是一份被肯定、被重視的感動。有學生分享，拿到獎金後第一時間想幫家裡分擔開銷；也有人選擇存下來購買學習用品，為新學期做好準備。這些樸實的回饋，也讓洪進財更堅定持續辦理的信念。

選在春節前發放獎學金，洪進財希望孩子們能帶著喜悅與自信迎接新的一年。他常勉勵學子，「讀書不一定保證成功，但不讀書，選擇會更少」，這句話不只是叮嚀，更是他多年來用行動實踐的信仰。

洪進財謙稱自己只是做了「該做的事」，然而，這份來自基層、長年不輟的付出，早已在社區中悄悄累積力量，為孩子鋪出一條向上的階梯。這個春節，王公里的紅包不只帶來歡笑，更種下了改變未來的希望。（圖╱記者 王苡蘋攝）