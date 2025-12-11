自掏腰包買罐頭 員警助迷途毛孩重回主人懷抱

【警政時報 陳世軒／桃園報導】警察叔叔化身「毛孩守護者」！日前八德警分局八德派出所備勤員警黃勇睿於深夜待命時，發現一隻柴犬孤身在分局外遊蕩，從脖子的項圈研判並非流浪犬，決定將牠帶回派出所，最後成功聯絡飼主領回愛犬。

日前八德派出所員警黃勇睿發現一隻帶有項圈的柴犬在分局外遊蕩，決定將牠帶回派出所並自掏腰包買罐頭安撫，最後成功等來飼主。（記者翻攝）

小柴犬由於警戒心強，一度準備逃跑，好在員警黃勇睿曾有養過毛小孩的經驗，自身也喜愛寵物，在自掏腰包購買罐頭餵食安撫後，順利讓小柴犬安靜下來。

透過觀察，員警發現小柴犬身體乾淨、反應活潑，推測飼主家應該在不遠處，原先打算調閱監視器確認小柴犬活動軌跡時，值班同仁剛好接獲飼主來電協尋，在確認毛小孩相關特徵後，飼主范先生最終成功領回迷途愛犬。

員警打算調閱監視器時，值班同仁剛好接獲飼主來電協尋，最終飼主范先生成功領回迷途愛犬。（記者翻攝）

