「自採草莓」幫老闆省人力 1斤卻貴200元 果農吐真心話

每年11月至次年4月是草莓季，不少民眾會趁周末安排到苗栗採草莓，享受難得的田園親子時光，但自己去採草莓，其實比直接買農民採收好的還要貴！有業者解釋，這是因為民眾採草莓的時候，往往會造成其他草莓受損，這些損失最終還是會算到消費者身上，通常直接買採好的跟體驗採草莓相比，一斤價格可能會差100至200元。

有網友曾在PTT八卦板詢問，到菜市場買草莓的話，通常價格為一盒150元至400元不等，但如果自己去草莓園採草莓，明明是相同的量，價格卻會比較貴，讓他忍不住詢問「所以去草莓園採草莓都是盤子嗎？有沒有這方面的八卦？」

其他人看到後則認為「你體驗了農趣，要收錢的」、「因為都會偷吃，所以成本要加進去」、「有些小朋友會亂拔亂丟，這些都是成本啊」、「觀光果園要特別整理環境，麻煩很多耶」、「記得之前有拔蘿蔔體驗，結果一群三寶拔出來看到不喜歡就直接丟地板，超浪費食物」。

苗栗卓蘭有草莓園業者以自身售價解釋，若購買他們採好的草莓，一斤是400元，但如果要體驗自己採草莓的話，一斤價格則會達到550元，原因是民眾在採草莓的過程，往往會用手摸來摸去，剪刀也會戳來戳去，這些行為都會導致草莓出現受損，且造成的損害比想像中還要大，因此自採草莓的價格才會比較高。

