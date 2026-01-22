自提國防條例「週末開會後定稿」 黃國昌：怕好意被民進黨嫌棄

民眾黨主席黃國昌。資料照。李政龍攝



針對行政院提出1.25兆元預算的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，民眾黨主席黃國昌上週訪美返台後表示，民眾黨立法院黨團將會自行提出版本。他今（1/22）天受訪時透露，週末會再進行最後一次的諮詢會議，會議過後就會定稿。

黃國昌上週高喊民眾黨團將會自行提出「國防特別條例」草案版本，不過在週二程序委員會中未出現相關內容，由於立法院本會期即將結束，下週將召開最後一次程序委員會，讓外界關注民眾黨團何時提出草案版本。

對此，黃國昌表示，自己一直在等總統賴清德站出來公開辯論，如果多數台灣人民認為賴講得有道理，民眾黨團一定支持行政院版，但是民進黨現在的態度，讓人不知道是希望國家繼續往前進，還是讓這個國家持續空轉、內耗。

黃國昌透露，民眾黨團的「國防特別條例」草案版本早就準備好，週末會進行最後一次諮詢會議，「會議過了以後就會定稿。」不過他說，自己很擔心在野黨的一片好意，會被民進黨嫌棄、要求1.25兆一毛錢都不准少，如果不給1.25兆就寧願不要，「跟小孩子一樣哭鬧。」

據了解，黃國昌所指的「諮詢會議」，藍營黨團也會參與其中，預計會議中會確定草案版本，並在下週二程序委員會排入議程。

