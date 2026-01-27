自提軍購條例版本挨轟 民眾黨團嗆：政府蓋「國防布」才是掏空台灣

針對自提軍購條例遭政院、國防部質疑缺乏戰略構想，民眾黨團今天（27日）反擊，民進黨政府才是真掏空台灣。（資料照片／鄒保祥攝）

民眾黨立院黨團昨舉行記者會，提出軍購特別條例草案版本，內容引來行政院、國防部質疑缺乏戰略構想、窒礙難行。對此，民眾黨團今天（27日）反擊，「民進黨政府想以史上最高軍購特別預算1.25兆蓋上『國防布』，假借台美合作招攬特定海外軍火商，瓜分台灣財政，才是真掏空台灣」。

針對自提軍購條例遭政院、國防部質疑缺乏戰略構想，民眾黨團不滿回擊，行政院與國防部發的新聞稿就像是比「誰是廢話王」及「誰自打臉的聲音比較響亮」。

廣告 廣告

民眾黨團指出，他們邀集退役將領檢視院版後，發現院版條文「完全缺乏台灣國家安全戰略思考」、毫無長期建軍規劃，更悖離軍購實務程序，淪為由上而下的政治點菜，忽略專業幕僚建議、預算浮濫膨脹，才進而提出民眾黨團版本。

民眾黨團表示，行政院與國防部扣民眾黨「無視國防自主」更是荒謬至極，民眾黨要求特別預算應回歸緊急政事需求編列，而非空白支票授權。無論是加強台美合作或工業合作項目本應回歸公務預算，以建立長期穩定、可監督性與永續性。

民眾黨團批評，民進黨政府想以史上最高軍購特別預算1.25兆蓋上「國防布」，假借台美合作招攬特定海外軍火商，瓜分台灣財政，規避監督，才是假藉增強國防韌性，真掏空台灣。「民眾黨團版本所明列的哪一個採購項目，國防部或行政院院認為不需要採購？說出來！」

民眾黨團指出，他們推出的草案有幾大特色，包括具體詳列採購項目、金額、貨籌期程與維持成本，而非開空頭支票，行政院應於本條例通過後一個月內，必須向立法院提出專案報告並備質詢，經立法院同意後始得籌編預算案；合理化預算規模，預算總金額降為4000億新台幣，已相當於蔡英文前總統任內兩次軍購特別條例總額。

民眾黨團表示，民眾黨版落實監督要求一年一期編列、並須逐年追蹤進度；要求國防部要遵守《國防法》，逾3千萬美元以上軍事採購，需工業合作，以確實扶持國內國防產業。

民眾黨團強調，他們堅信國防採購要必須回歸保衛國家安全與強化不對稱戰略的戰略邏輯，特別預算不得成為規避審查的例外工具，要建立分階段可追蹤的嚴格監督機制，國防預算與財政永續和社會安全應並行不悖，理性監督軍購，才是真正守護台灣。



回到原文

更多鏡報報導

藍白10度封殺1.25兆國防預算！傳中共點頭下週舉行論壇 民進黨團怒轟「可恥」

民眾黨自推黨版軍購預算 國防部開記者會示警：窒礙難行

黃國昌推民眾黨版軍購特別預算 國防部撂重話：政治宣示取代專業審查

國訓中心教練「手插女友喉嚨」害咳血 被害人身分曝...歌唱生涯毀