自提退休金多1倍，台灣人卻怕「這狀況」？基金分紅4.3萬，帳戶金額一鍵查詢

「退休金」向來是勞工最關切的議題，勞動部勞動基金運用局（勞金局）1日公布最新勞動基金運用績效，10月單月收益高達3006億元，刷新單月收益新高；依參與收益分配的新制勞退有效帳戶來估算，平均每位勞工帳面大賺4.3萬元。但值得注意的是，台灣自願提繳退休金的勞工占比長年低於2成，勞工保險局（勞保局）近日再於臉書釋出宣導廣告，點出勞退自提6%除增加退休金外，還有其他好處，呼籲勞工即刻開始參與。

勞工退休金條例（勞退新制）自2005年7月施行至今已20年，勞保局官網資料顯示，依照勞工退休金條例規定，除雇主應為適用勞動基準法的勞工按月為其提繳不低於每月工資6%的退休金外，勞工也可依自身財務狀況在每月工資6%範圍內自願另行提繳退休金。然而，據勞動部統計，截至今（2025）年6月，在每月工資6%的範圍內，個人自願另行提繳退休金的人數，僅約130萬人，占整體勞退新制總數16.85%。

事實上，勞保局曾多次宣導勞工應盡早加入自提行列，特別是學生打工族或初入職場的社會新鮮人，因為提繳時間越長，退休金累積效果就越明顯。勞動部日前也依「勞工個人退休金試算表」以實際數據試算，以工作年齡為25歲至65歲退休，提繳工資3萬元，在平均報酬率6.09%、工資成長率為「每人每月經常性薪資年化成長率」（1.44%）的情況下，退休時專戶約可累積433萬餘元；若有「自提6%」專戶約可累積866萬餘元，等於直接翻倍。勞動部補充，試算僅供參考，實際金額仍以個人退休金專戶內為準，​

勞退自提減少靈活運用資金？勞保局詳解3大好處

勞保局1日則在臉書指出，勞工辛苦一輩子，在退休準備上， 勞退自提能增加退休金外，更能享有稅賦優惠、參與收益分配，若想給自己和家人踏實的未來，勞退自提6%，「現在開始，都不嫌晚。」而在勞保局釋出的廣告中，分別以不同的場景及角色說明自提好處，如「多虧10年前我開始勞退自提，現在我的退休金比預期多了快1倍」、「我就是沒勞退自提，退休金我撐不久」；另外，片中也點出不少民眾的疑問，如勞退自提是否為額外支出？或距離退休還早，現在存進去等於是把錢鎖在帳戶中不能用，很不方便。

​宣導影片中釋疑，勞退自提並非支出，只是先幫未來的自己存一份保障；對於自提減少能靈活運用的資金，片中強調，勞退自提是非常穩健的退休儲蓄，越早開始累積的越多，除了是對自己的負責外，也是對家庭的承諾。針對個人提繳退休金的益處，勞保局網站中也有更詳細的說明，除增加專戶金額外，還包含自願提繳的金額每年可參與分配投資運用收益，且請領時如低於依當地銀行2年定期存款利率所計算的保證收益，將由國庫補足；另外則是賦稅優惠，因自願提繳金額不計入提繳年度薪資所得課稅。

