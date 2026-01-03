自摔與對向車輛碰撞事故 花蓮國中老師送醫不治

對電動車主而言，追求「滿電出門」是緩解續航焦慮的最直接方式，但如果你開的是特定年份的Mercedes-Benz EQB，這份焦慮恐怕得換個形式存在。Mercedes-Benz近日向部分EQB車主發出緊急呼籲，要求在完成軟體更新維修前，絕對不要將電池充電超過80%。這項警告並非為了延長電池壽命的日常建議，而是針對潛在火災風險的預防措施，官方直言不諱地表示，若忽視此限制，車輛可能面臨嚴重的安全後果。賓士近日向部分EQB車主發出緊急呼籲，要求在完成軟體更新維修前，絕對不要將電池充電超過80%。這起安全警示的核心在於電池組可能發生的「熱失控事件」。根據官方調查，受影響的車輛包括2022年至2023年間生產的EQB 250、300 4Matic及350 4Matic，共計169輛。這些早期的電池單元存在內部短路的風險，最令人擔憂的是，短路引發的火災不只可能發生在行駛中，即便車輛靜止停放時也可能無預警起火。雖然受影響總數不多，但由於電動車火災極難撲滅，品牌不敢掉以輕心，並已透過儀表板訊息與通知函積極聯絡車主。 令人遺憾的是，針對這些被認為不夠強韌的早期電池組，賓士目前並未打算提供硬體更換方案，而是

Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 6